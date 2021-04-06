Calvin與Amy（化名）亦如阿文般堅定，放棄了移民機會。 Amy一家快將取得「綠卡」，但臨門一腳放棄，「移民好似有一個認輸嘅感覺，即係香港已經無得救，但係我哋兩個都覺得，我哋都未去到最後一刻，點解咁快要放棄？」

記者: 陳萃屏、攝影: 易仰民 林幸泉 周智堅

「我同家姐都係典型嘅香港女仔」

23歲的Amy，大學畢業一年有多，因親戚在美國落地生根，加上母親原希望兩個女兒接受美國教育，於是自小學開始，親戚便為Amy一家申請移民，但沒想到移民申請一審便是15年。前年11月，他們突獲通知，可到美國駐港總領事館面試，經審批即可移民。親戚指面試後的審批相對輕鬆，提醒「去面試代表決定移民」，着他們考慮清楚。

父母沒明確取態，這對姊妹思前想後最終決定不移民，「親戚就係有少少無奈，爭取咗咁多年，為咗申請我哋過去而畀咗好重嘅稅⋯⋯我哋一個禮拜之後就話唔去，好似浪費佢哋一番心機咁樣。」

也許這座城市早與她們密不可分。Amy形容姊妹均是典型的「香港女仔」，熱愛香港流行文化，訪問期間談到男子團體MIRROR，Amy甚是雀躍，「最鍾意Edan（呂爵安）同Ian（陳卓賢）」。她續說喜歡香港生活模式，同時想到已屆中年的雙親不諳英語，擔心他們無法適應，而兩姊妹有一份穩定工作，未來可以照顧雙親終老。凡此種種，成了她們沒能離開的原因。

「做我們該做的事」

27歲的Calvin則沒甚麼負擔，15歲起先後到澳洲及英國留學，自言「去邊生活都可以」。香港是他的出生地及成長地，但對這個地方認識不深。大學畢業後，Calvin原本打算一直在英國生活。「嗰邊嘅生活節奏慢啲、壓力細啲、環境又好似舒服啲」，於是在當地開設了一間日式料理店。生意上了軌道，卻因簽證問題，在2017年末被迫回流香港，要在香港重新出發。

直到2019年6月前，他仍不喜歡香港，「工作節奏太快，壓力太大，又成日要OT，夏天天氣又焗，啲人又好似唔太禮貌、驕生慣養、乜都只係睇在錢份上⋯⋯」。當時他只欣賞香港的食物。但隨着反送中運動爆發，Calvin與很多香港人一樣，命運從此改變。

「反送中顛覆咗好多我對香港呢個地方同對香港人嘅睇法⋯⋯原來佢哋可以成個暑假，30幾度高溫個個weekend出嚟，真係身水身汗嚟遊行集會⋯⋯有咁多人因為想保護呢個地方，唔想佢哋咁珍惜嘅地方消失，呢個係以前從來冇發生過。」自此Calvin試着了解香港歷史文化，認為再不守護「香港人」身份，「十年八年就冇得剩」。

他的朋友認為他有在外國生活經驗，每隔一段時間便會問他「走唔走」，「但係我同佢哋講，我暫時無論點都唔會走，一定要有啲人留喺度，做我哋應該做嘅事。」

「我哋都未到最後一刻」

與Calvin相比，Amy未來即便想離開也沒那麼容易。她沒有BNO，而她們一家若打算移民美國，則需要重新申請，她也不打算要求親戚再幫忙。在旁人眼中，Amy放棄了得來不易的機會，自己的伴侶亦扼腕不已，「其實（男朋友）好想移民，我家姐嘅老公都係好想移民，其實由頭到尾都只有我同家姐兩個人硬頸，他哋唔知我哋硬頸啲乜。」

現時回看，旁人的建議似是正確。她坦承曾質疑自己的決定，「成個香港瀰漫住白色恐怖，以前係諗出唔出嚟（遊行），而家係諗講呢句嘢會唔會有後果，言論自由都受威脅。如果我去到外國嘅話，會唔會某啲自由受保障呢？」

「但係有冇後悔⋯⋯去到呢一刻，都係冇後悔。」她頓一頓，突然變得堅定，「有朋友問『係唔係要等到香港變集中營先會走？』⋯⋯其實我同家姐某程度上已經唔打算走⋯⋯對我哋兩個嚟講，移民好似有一個認輸嘅感覺，即係香港已經冇得救，但係我哋兩個都覺得，我哋都未到最後一刻，點解咁快要放棄？」

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