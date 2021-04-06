【本報訊】疫苗接種計劃展開以來事故不斷，近日更有一名55歲患血癌的外籍男子原預約接種復必泰疫苗，卻錯誤前往九龍灣體育館並接種科興疫苗，職員被指未有為他核實身份涉嫌疏忽。醫護誠信同行主席林哲玄昨在港台節目批評，打錯針事件是多重關卡都檢查不到問題才引致，形容事件不理想亦絕對不應發生。另外，疫苗專家顧問委員會今天將開會討論近月接種疫苗出現嚴重事故及死亡個案。

增設雙語告示

林哲玄承辦灣仔伊利沙伯體育館疫苗接種中心的運作，他昨日表示，預約人士到接種中心後須出示預約短訊才獲放行，護士在接種站亦會詢問到場的市民接種哪款疫苗。林哲玄指早前他預約打針時，首個確認預約的電話短訊及接種第一劑前一天收到的提示短訊，均未有寫明即將接種哪款疫苗，但到上月底，接種第二劑前收到的提示短訊，已列明疫苗名稱，認為安排有改善。

中卓醫務負責營運肇事的九龍灣體育館疫苗接種中心，該中心昨日加強把關，包括有人員在中心內不斷廣播及設中英雙語告示提醒，在正式接種前醫護人員更會再三向市民確認。

周一復必泰復打首日，共錄得五宗市民接種後不適的送院個案，均為接種復必泰疫苗，其中三人已出院，兩人須留院觀察，包括一名72歲老翁，他在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗，其後因胸部不適被送往博愛醫院接受治療。