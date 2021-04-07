壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人與民主黨前主席楊森一同被控前年8.31在港島參與未經批准遊行，三人今於開審前認罪，李卓人由大律師黃宇逸代表求情，指李放棄大好「錢途」，為勞工權益貢獻一生。黃大狀陳述案例後，表示鑑於本案有公民抗命的特殊元素，李卓人希望親自陳詞。惟法官胡雅文指既然李已由大律師代表求情，程序上並不適合。最終李改為將陳詞稿呈交給法官閱讀。

大律師黃宇逸代表李卓人求情，形容李是家傳戶曉的勞工權益人士。他於上世紀70年代末畢業於港大土木工程系，卻放棄大好「錢途」，加入基督教團體，為勞工權益貢獻一生。

黃宇逸陳詞續指，李卓人參與遊行不足一小時，由灣仔行到中環聖約翰座堂後，逗留數分鐘便離去。案情提及警方聲稱有人試圖衝擊封鎖線，當時李不在現場，不應計算成為他的罪責。

至於案情又指李卓人當日曾呼籲市民行出馬路，黃強調李同時也提醒市民保留一條行車線，反映他有謹慎意識，避免交通停滯，這符合終審法院所言，公民抗命須有節制。黃續指，李年紀不輕，願意承受刑罰，都是案例提及的考慮判刑因素，而案例有言重罰應留給嚴重案件，和平示威不應判監。

控方向法庭呈交周庭包圍警總案的高院保釋判詞作參考，黃則指該案涉及暴力，案發持續14小時，反觀本案沒有這些加重刑責的因素。黃強調，高院並沒說和平的未經批准集結案件也需像對待暴力非法集結案件一樣提高刑罰。

黃宇逸陳述案例之後，表示鑑於本案有公民抗命的特殊元素，李卓人希望親自陳詞。黃稱已提醒李，其陳詞可能對他本人不利，但李仍堅持。

惟法官胡雅文指既然李已由大律師代表求情，程序上並不適合。李卓人一度在被告欄內起立，親口請求法官批准他作個人陳述，協助法庭了解。惟法官表明這不是她慣常的處理方式，法庭亦不是演說場合，明言不接受李的請求，但樂意接收李的任何求情信。

【案件編號：DCCC537/20】

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