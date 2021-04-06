【本報訊】全國人大常委會早前「落刀」閹割香港的選舉制度後，民主派應否再參加選舉成為各方討論的焦點之一。民主黨前主席劉慧卿繼日前指出，民主派日後要向建制派取提名是屈辱後，昨日在訪問中再度批評新選舉制度是個「局」。她認為民主派人士都應該考慮不參選，更加要反思這個是怎樣的選舉。

劉慧卿早前接受有線新聞專訪時，批評要民主派人士向建制派取提名是屈辱，修改選舉制度令民主派參加選舉變得沒有尊嚴。她昨日在商台節目中表示，過往曾經參選過七次，雖然每次都不是普選，而且每次都有很多限制，但在過程中不會令她覺得是個「局」，而是真正開放的選舉，當取得提名票就可以去參選，市民不會因而追擊她，而且會歡天喜地去投票，惟她相信類似的情況往後不會再發生。

「行騎樓底戴三頂鋼盔」

劉慧卿又批評，日後香港選舉制度將會有非常大的局限性，有意參加選舉的人要四周拜票，證明自己在過去半世紀沒有講過當權者不喜歡的說話。她認為這樣參選是不值得而且沒有意義，並再度批評泛民要向建制派人士爭取提名票的景象是比較屈辱，比喻修改選舉制度為「行騎樓底、戴三頂鋼盔」，質疑選舉已經不再是大家認識般的公開、公平。

她更指出，若經北京修改後的選舉制度持續實行，認為民主派的人士都應該考慮不參加選舉，更加要反思這個是怎樣的選舉。

劉慧卿強調，以往已經多次重申大部份港人均「愛國愛港」，並非要搞「顏色革命」，僅希望北京恪守《中英聯合聲明》以及《基本法》，讓港人「跑馬、跳舞」，其後再發展民主自由。

她認為，港人現時人人自危，很多人不敢公開發言，擔心會被以言入罪，反問當權者是否真的想釋出善意。