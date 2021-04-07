前年11月11日「黎明行動」，17歲學生被指於警方驅散期間，在康山花園推跌老婦及拒捕，早前被裁定普通襲擊及抗拒警務人員罪成。裁判官劉綺雲今判刑時強調，老婦被推跌後沒生命危險實屬僥倖，不認同辯方指本案與示威無關，認為必須判處阻嚇性刑罰，最後按報告建議判被告進入勞教中心。被告臨步入囚室前安慰母親謂：「好快出返嚟。」

現已18歲的梁姓被告，被控於前年11月11日在香港鰂魚涌英皇道康山花園8座附近，襲擊女子周月雲及抗拒執行職責的警員23510，早前被裁定普通襲擊罪和抗拒警務人員罪。被告母親旁聽期間不斷用紙巾拭淚，被告遭押走前安慰她謂：「好快出返嚟。」

辯方早前求情時透露，去年案件開審前幾天，被告的父親中風入院，現仍需要由家人照顧。辯方今指被告中學時參與童軍、基督少年軍等活動，升上大學後仍積極助人。被告承諾日後會專注學業和照顧爸爸，辯方強調這並非空泛之詞，望法庭給予相當比重。

被捕時大叫「手足救我，唔好離棄我」

裁判官劉綺雲判刑時指，被告的衣著表現均與示威者相同，不認同辯方所指本案與示威活動無關。劉官續指，被告推跌老婦案情嚴重，老婦事後沒有生命危險實屬僥倖，故必須判處阻嚇性刑罰，認為紀律訓練有助被告更生，也合乎公眾利益，最後接納報告建議，判被告入勞教中心。

控方案情指，當日有人於網上號召堵路活動。清晨警員進行巡邏，其間警員23510尹浩雲供稱巡至康山花園附近，看見包括被告在內的多名黑衣人。被告看到警員後逃走，其間他用雙手推跌周姓老婦，逃跑至康山花園第8座時被制服。被告當時掙扎並大喊：「手足救我，唔好離棄我。」

被告聆訊時曾自辯稱，因為看見新聞上警員的作為，當日才在驚恐下逃跑。辯方又呈上醫療報告，指被告被制服時曾遭警員踩頭及扑頭四下，致頭部有血腫。惟劉官裁決時形容其傷勢「極其量係自己（被制服）有郁動時所致」。

【案件編號：ESCC716/20】

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