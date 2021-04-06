【本報訊】安達邨爆出雌雄賊闖入屋搜掠，更猥褻12歲女童事件後，街坊均人心惶惶，直言會看管好小朋友，避免遭陌生人有機可乘，亦盼屋邨保安加強巡樓，保障住戶安全。

育有9歲小孩的安達邨居民陳小姐，乍聞邨內發生行劫及猥褻女童案後，感到十分愕然：「好危險囉，細路仔一個喺屋企」，又形容受害女童「好慘」。她指平日不會讓小朋友單獨外出或獨自在家，案發後更會加強看管，「會睇住佢，行開行埋都搵人睇住，相熟街坊或朋友都好，總之唔會畀小朋友獨留」。

大狀：看管者或犯法

陳小姐不諱言安達邨治安不太好，「唔係好覺保安員會巡樓，以前會巡多啲，但換咗保安公司之後，𠵱家唔係好覺」。她希望屋邨加強管理：「叫佢哋巡多啲樓啦。」不過，同邨居民石小姐則認為屋邨保安可以接受，指其所住樓層有更簿，相信日常有保安員簽簿，比較安心。

對於案中來自單親家庭的12歲女童被獨留在家肇事，大律師陸偉雄稱，負有看管或照顧責任的人可能干犯第212章 《侵害人身罪條例》第27條，有關對所看管兒童或少年人虐待或忽略的罪行；惟他指須證明誰是看管人，「唔能夠話單親就一定係阿媽，譬如話阿媽原來叫咗隔離成年鄰居幫手睇住個女，對方話冇問題，咁阿媽嘅看管責任就解除咗」。他又指，即使證明母親有看管責任，但律政司或會考慮不提起訴，以便她陪同被猥褻的女兒出庭作供。