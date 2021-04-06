【本報訊】香港式的文革在社會不斷擴散，中共喉舌《文匯報》、《大公報》繼早前狙擊西九M+博物館的展覽後，再將矛頭指向另一藝術場地大館。《文匯報》昨報道，指中環大館現正舉辦的一個現代藝術展覽，部份展品有「煽動及縱暴」內容，批評有藝術家企圖美化「黑暴分子」。本港藝術界人士感嘆，藝術創作接連被批鬥，「只能夠話痛心，𠵱家搞創作、策劃、場地管理都會驚，之後索性唔做」。

《文匯報》昨日報道稱接獲讀者報料，指大館的賽馬會藝方正舉辦一個現代藝術展覽，有部份展品被指涉及煽動及縱暴內容。報道引述一名「陳先生」指，展覽內容及現場圖書與大館的形象不符合，指大館前身是中區警署，但現時展覽內容與展館形象「格格不入」，「在象徵香港警察的地方，放入涉及黑暴的展品及書籍，令人感覺是存心挑戰，十分反感。」

展覽品包括Pepe蛙

報道並刊登展覽的相片，包括一些遊行人士舉標語、Pepe蛙、以醫護為主題的油畫等；書架上的書籍則包括描述佔中的畫冊等。報道引述工聯會郭偉强批評，展品及圖書內容以「扭曲」角度演繹事件，用藝術美化「佔中及黑暴」，刻意隱瞞「黑暴」對社會的破壞，反映有審批漏洞，促政府正視並及早糾正；民建聯周浩鼎則表示，展品及書籍有煽動激烈「抗爭」和違法暴力之嫌，主辦單位應檢視藝術展覽內容，當局應將有關展品及書籍下架。

大館網站顯示，「韌生」是關注疫境中堅韌不懈的生命，由上月21日起至下月2日開放參觀。大館邀請了14位藝術家，各自選擇一名或一組幕後英雄作為創作主題，通過研究或親身採訪，了解這些不圖名利的人物，最終以新的委約作品表達他們近期鮮為人知的處境和經歷。作品涵蓋了醫護人員、機組人員、環保志願者、藝術從業者、人權倡議者等。

「係咪頭盔雨傘黃色都禁？」

藝發局視覺藝術小組主席陳錦成表示，「自從上年國安法實施後，對創作、展出都有好大影響，唔知幾時不自覺跌入禁區」。由近期西九M+博物館作品掀起爭議，到今次大館展品事件，「只能夠話痛心會係咁樣發展，𠵱家創作、策劃、場地管理都會驚，之後索性唔做」。

陳錦成不禁反問：「以後係咪頭盔、雨傘、黃色都要禁？如果係咁，玩完㗎啦香港。」他並感嘆「𠵱家（政治）唔知想點樣，搞到咩狀況」，形容「覺得好恐怖」。他認為若將問題噤聲，最終只是等候另一個爆發點。

大館發言人僅表示，大館一直支持藝術發展及協作，作為奉公守法的機構，會遵守香港法律。