國際特赦組織香港分會今日發表2020年《香港年度人權狀況回顧》，指《港區國安法》實施後，至少逾40人被當局以國家安全為由拘捕，新聞和學術自由也遭受空前壓迫；當局更藉疫情防控剝奪市民和平集會權利，包括首次禁止六四晚會和七一遊行。該組織直言，在《港區國安法》和疫情雙重打擊下，香港人權狀況令人擔憂。

最少7政治團體解散 逾40人被捕

報告從不同層面闡述去年本港人權所面對的挑戰和衝擊。報告指出，《港區國安法》去年6月30日生效後，即現寒蟬效應，至少7個政治團體宣佈解散，包括香港眾志，而在前年反修例運動中被廣泛使用的政治口號如「光復香港、時代革命」等，則被禁止使用；同時有數十名民主派人士相繼離港，包括人身安全受威脅的前立法會議員羅冠聰。

報告指出，《港區國安法》對國家安全的定義既廣泛且模糊，讓執法部門可以輕易濫用作任意拘捕，去年便有逾40人被當局以國家安全為由拘捕，部份是純粹展示政治口號或標語的和平示威者，其中人民力量成員譚得志被國安處以其在《港區國安法》生效前的言論，以涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條「發表煽動文字」罪拘捕，一直被拒保釋，有關案件更由專責處理《港區國安法》案件的指定法官審理。

指「維護國家安全」成政府合理化政治打壓藉口

報告續指，在《港區國安法》生效後1個月，12名立法會選舉候選人被褫奪參選資格，雖然港府在聲明指出，候選人被取消參選資格是基於其過往行為，包括主張香港獨立、要求外國政府干預香港事務等，但報告認為此舉明顯是針對政治主張與政府不同的候選人，侵犯個別人士行使表達和結社自由的權利，直指「維護國家安全」已逐漸成為政府合理化政治打壓的藉口。

報告亦臚列多宗事件，直指香港新聞自由日益受壓，新聞工作者亦面臨越來越大被捕和人身安全的風險，包括去年8.10警方動員過百警力搜查《蘋果日報》總部，以及壹傳媒創辦人黎智英被捕；又如港台電視節目《頭條新聞》被停播、《鏗鏘集》編導蔡玉玲在報道元朗7.21事件中，因車牌查冊被捕等，都反映港台的編採自由遭受巨大壓力。

打壓學術自由 藉疫情禁絕和平集會

學術自由方面，報告形容，去年本港教育界面對前所未有的政治審查和壓力，教育局不但加強審查教材，也在沒徵詢下全面改革通識科課程，更史無前例地以違反專業操守和欠缺教師能力為由，吊銷兩名教師的註冊，進一步加劇教育界內的寒蟬效應。報告亦指，高等教育機構的學術自由同樣收窄，不少敢言的學者因表達政治立場而遭到紀律處分或不公平待遇。如前港大法律系副教授戴耀廷被解僱等。

除了《港區國安法》，一場武漢肺炎疫情亦成打壓人權的工具。報告指出，自前年反修例運動後，當局已持續打壓和平集會，為應對疫情，港府引用《預防及控制疾病條例》實施多項緊急公共衞生措施如限聚令等，實際上禁絕所有和平集會活動，包括首次禁止六四晚會和七一遊行等。

報告續指，截至2020年12月19日，當局發出超過7,588張違反限聚令告票，其中逾90％由警方發出。即使參與和平集會人士遵守社交距離的規定，仍有機會被票控，也有純粹路過示威活動的途人同樣被罰款。

促政府履行國際公約及本地法律責任 勿剝奪港人基本權利

國際特赦組織香港分會敦促港府履行其於國際公約及本地法律所列載的責任，切勿藉「維護國家安全」和「控制疫情」為由，剝奪港人行使表達、和平集會和結社自由等基本權利。該分會強調，任何基於國家安全和防疫而對人權作出限制的法律，其條文、定義必須清晰明確，避免濫用及過度詮釋。

此外，武肺疫情下亦衍生其他人權問題。報告指出，疫情爆發初期，政府遲遲未有實施入境管制，約9,000名醫院管理局醫護人員罷工，要求當局立即封關堵截病毒源頭，但其後醫管局要求相關人員解釋「缺勤」原因，並扣減涉事醫護人員在罷工期間的薪酬。而在受疫情影響，本港失業率高企，在支援不足下，料進一步加劇貧富差距。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！