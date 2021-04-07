武漢肺炎疫情緩和，但當中不少屬輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，本港今個月首6日的輸入個案較2、3月大幅攀升，認為變種病毒有很多方式可流入社區，現有要求外地來港人士檢疫21日的措施不足夠，應禁止曾到菲律賓及印度的人士入境。對於要求外傭先打針，他指本港主流意見不贊成強制接種疫苗，認為並非可行做法。

何栢良今早在港台節目表示，本港在4月首6日內錄得50宗輸入個案，較2、3月大幅攀升，當中17宗來自菲律賓、12宗來自印度、8宗來自巴基斯坦，其中有近半屬變種病毒。

何認為，本港目前策略應聚焦於外防輸入上，原有外來人士檢疫21日的措施並不足夠，故應將菲律賓及印度列入與英國、巴西等地同級的「極高風險」指明地區，禁止任何人士從該地入境本港。何解釋，即使相關人士到港後需檢疫21日，惟他們已經來港，變種病毒有很多方式可流入社區。

何反對要求外傭打針：主流意見不贊成強制

對於有建議要求外傭到港前先接種疫苗，何則表示有相當大的保留，指本港的疫苗接種計劃屬自願性質，而目前亦沒有證據顯示外傭發病風險特別高，如果要部份職業強制接種疫苗，反問同一原則是否可應用到其他職業，如酒吧、酒樓、醫護人員。何認為，由於本港主流意見不贊成強制接種疫苗，加上菲律賓當地的疫苗供應緊張，故強制外傭接種疫苗並非可行方法。

倘僱主為外傭打針付費 僱主冀釐清出事故責任

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在港台節目表示，雖然港府要求當地來港的人士要先接受測試，但測試可能不準確，令僱主憂慮。她指，近日有僱主聘請外傭時，都傾向遭僱主斷約或約滿而留在本港的外傭，而不想在當地新聘外傭，形容在本港的外傭「很搶手」。

對於暫停菲律賓航班，她指措施必定對部份家庭有影響，但重申作為香港僱主，他們的憂慮很大，如外傭來港時測試陽性，亦不能工作，認為有禁飛令對僱主亦安心，但希望港府在疫情好轉時盡快恢復航班。至於外傭抵港前應否先由中介安排打針，以至針後縮短或豁免檢疫，容馬珊兒認為，僱主會憂慮外傭在所屬國家接種的疫苗有沒有效用，認為要留待專家判斷是否不會受感染、不能傳染，希望醫生能說明疫苗效用。至於疫苗接種費用，她指印尼駐港總領事館早前表明家傭「零支出」出國，如疫苗由僱主付費，憂慮一旦發生事故由誰負責。

廖翠蘭：冀菲律賓優先為出國家傭打針

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭在商台節目表示，近期已有多班菲律賓來港的航班取消，不少已辦妥手續等候來港的外傭未能出發，協會已與菲律賓當局商討，希望優先讓出國打工的菲傭打針。她表示，若全面暫停菲律賓來港的航班，將令大批外傭將被迫滯留，急需要外傭的港人僱主將「十分慘」。

廖指，現時僱主要花約2萬元安排抵港的外傭隔離檢疫21日，形容價格非常昂貴。印尼方面已優先為出國打工的人士免費接種疫苗，協會已向印尼駐港總領事館建議可與港府商討，減少已打針外傭的檢疫日數至7或14日，今日亦會聯絡菲律賓駐港領事館，希望有同樣安排。她表示，如要僱主承擔接種疫苗的費用，而外傭不用檢疫21日，僱主都樂意承擔。

酒吧曾爆發群組 許樹昌料難放寬措施

另外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目指，復活節長假期期間多人聚集，要觀察多1至2星期，留意疫情會否反彈。他又指，酒吧曾出現大型感染群組，相信在目前有機會「清零」的情況，政府未必會放寬措施；麻雀館則應趁機會增加空氣流通，考慮要員工及顧客接種疫苗。

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