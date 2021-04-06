本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港的武漢肺炎雖然逐漸減退，但昨日（6日）仍新增7宗確診個案，當中3宗屬本地個案，是近日最多，患者皆為前日確診32歲豐澤男售貨員的家人，當中包括其出生僅12日大的嬰兒，是本港最年輕的確診個案。而另外4宗則來自海外輸入，初步確診個案則少於10宗。

昨日的3宗本地個案，與周一確診的旺角惠豐中心豐澤的銷售員同住於油塘邨華塘樓。按發病時間推算，他們應是被豐澤銷售員傳染，其中包括12日大的初生男嬰，是本港暫時最年輕的患者，目前在聯合醫院留醫。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府將會延長尖沙嘴漢口道及沙田公園流動採樣站的服務日期至4月11日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●黃大仙廣場（至4月11日）

●油塘大本型商場的士站旁（至4月8日）

●油塘邨華塘樓與福建中學附屬學校之間空地（至4月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月11日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月11日）

●元朗安興遊樂場（至4月11日）

●天水圍天瑞體育館（至4月11日）

●屯門建生社區會堂（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月11日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月11日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月6日18:10）

11,531宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多10人出院（第7930、10865、11175、11237、11419、11421、11452、11455、11468、11480號個案），

共11,155人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

133名確診者仍留醫；

9人危殆（第1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），

其餘121人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月6日 15:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（5日）新增24宗確診個案，其中15宗為本土確診個案，全部都在雲南省發現，而輸入病例則有9宗，分別是山西4宗、上海4宗、廣東2宗、江蘇1宗。大陸累計確診90,329宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,050宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月6日09:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.31億，全球死亡人數突破285萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,077萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.5萬。巴西確診人數超過1,302萬，死亡人數超過33.3萬。印度確診人數超過1,258萬，死亡人數超過16.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

●北韓體育部周二表示不會參加今夏東京奧運，以免運動員感染武漢肺炎。

體育部的公告表示，北韓是在上月25日舉行的北韓奧委會大會中作出退出決定。

●美國周末單日破400萬人接種武漢肺炎疫苗，刷新紀錄。美國國務卿布林肯今天表示，唯有阻止疫情在全球蔓延，美國人才能安全，美方對國內疫苗生產信心漸增，研議與他國分享更多疫苗。印度單日新增新冠病例首次破10萬

●印度周一報告新增103,558宗確診病例，成為繼美國之後，首個單日確診病例超過10萬的國家。

●泰國首都曼谷周一下令三區娛樂場所關閉兩周，以遏止疫情由夜店蔓延。

疫情中心發言人表示，全國新增194宗確診，個案主要來自曼容娛樂場所以及南部一個監獄，已下令受影響場所關門進行深層清潔。空堤（Klong Toey）、曼凱（Bang Khae）、瓦塔納（Ｗattana）三區的娛樂場所須由今日起至19號關門。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,482,336 (569,150)

巴⻄ 13,013,601 (332,752)

印度 12,589,067 (165,101)

法國 4,893,971 (97,005)

俄羅斯 4,538,101 (99,049)

英國 4,376,560 (127,104)

意⼤利 3,678,944 (111,326)

⼟⽿其 3,529,601 (32,456)

⻄班牙 3,311,325 (75,783)

德國 2,903,036 (77,070)

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