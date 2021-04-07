歐洲多國上月初出現多宗牛津／阿斯利康（AstraZeneca）武肺疫苗的接種者因血栓致死，歐洲藥物管理局昨日發表個人意見，認為歐洲多國出現接種阿斯利康疫苗後血栓的事故，其血栓與疫苗有關連。港府去年已表示會預購阿斯利康疫苗，料下半年到港，政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌建議，政府應停止採購阿斯利康疫苗，改為購買其他可以應付主流變異病毒株的第二代疫苗。

何栢良：港府應審視是否繼續採購

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，接種阿斯利康疫苗後出現的血栓，較多出現在腦部大靜脈等不尋常位置，與一般心臟病或中風形成的血栓不同。雖然在英、德、法、荷蘭及挪威等國家，最近出現83宗個案，當中24人之後死亡，嚴重程度相當高，但歐洲藥物管理局仍未就事件作最後調查報告，認為在此之前，都不宜斷定血栓與疫苗有因果關係。但他同意，若當局報告認為兩者有關，即使只有「關聯性」而非「因果關係」，本港也應認真審視應否繼續採購阿斯利康疫苗。

阿斯利康疫苗難應付南非變種病毒

政府專家顧問許樹昌亦指，本港已有兩款武肺疫苗供應，暫時不需急於引入阿斯利康疫苗，建議港府應着眼於第二代武肺疫苗，以及一些能夠證實對主流的變異病毒株產生足夠抗體的新疫苗，「阿斯利康對（一般）冇變種病毒功效大約7成，但佢遇到南非變種病毒，功效就得返1成保護，咁變咗都唔係一個非常之理想嘅疫苗」。

被問到阿斯利康已在港府的預購名單，應否停止程序，許樹昌表示「可以咁講」，因為政府採購疫苗之初，採「分散投資」策略，「當時唔會知邊隻疫苗有咩副作用」，現在累積了資料，「應要考慮對變異病毒株嘅功效……反正佢（阿斯利康）亦未入紙（本港）申請緊急使用」。

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