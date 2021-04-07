12港人之一李宇軒早前在內地服刑完畢並遭遣返香港，迅即被控違反港區國安法勾結外國勢力罪名，以及協助罪犯等三罪，已完成強制隔離檢疫的他首現身法庭應訊。李宇軒繼續由大律師羅達雄代表，同場另有指示律師陳天立。散庭後，記者追問兩人是否官派律師，陳天立僅表示：「絕對唔係官派律師，當事人嘅意願係唔想透露任何信息。」有記者質問他如何證明自己並非官派律師，陳回答謂：「我知道自己唔係就唔係囉。」及後他對包圍他的記者謂：「唔好逼我，我都好難做。」

開庭前，律師陳天立隨大律師羅達雄步入法庭 ，並在辯方律師席就坐。記者欲採訪陳並要求交換卡片，陳見狀表示：「陣間先，散庭先。」惟散庭後陳拒絕交出卡片。

被告李宇軒今繼續由大律師羅達雄代表，最終不反對控方押後案件的申請，亦沒有申請保釋，並且放棄每8天覆核的權利。

「當事人嘅意願係唔想透露任何信息」

散庭後，記者蜂擁而上，包圍羅大狀及指示律師陳天立，並追問是否李親自委託律師、何時委託、以及有否與李會面等；兩人一概不回應。及後有記者向陳天立詢問其姓名，陳天立亦不回應。直至記者問他是否陳天立律師時，他才點頭承認。

記者追問兩人是否官派律師，陳天立表示：「絕對唔係官派律師，當事人嘅意願係唔想透露任何信息。」陳天立隔即被質問如何證明自己並非官派律師，他回答謂：「我知道自己唔係就唔係囉。」只透露李宇軒正申請法援。

及後一眾記者隨同陳天立及羅達雄步進升降機，二人到達停車場後，繼續遭記者包圍。陳天立面有難色地表示：「唔好逼我，我都好難做。」

警車替李宇軒代表律師開路

兩人及後為避開記者拍攝，乘坐私家車由法院大樓停車場離開，記者見狀即包圍涉案私家車，現場非常擠擁，車輛寸步難行，水泄不通。保安員不斷呼籲記者小心，並讓路予車輛離開。及後車輛即將駛出法院之際，警車響起警示燈，替車輛開路離開。

據了解，司法機構部份大樓的停車場只限司法機構職員使用。本報已向司法機構查詢，何以李宇軒法律代表的座駕能駛入大樓停車場，有待司法機構回覆。

陳天立為歐陽陳何律師事務所的創行合夥人。根據事務所網頁顯示，過往他曾於香港政府法律援助署工作，其後於1997年獲取專業律師資格，擁有超過23年的執業資格，亦為香港政府法律援助署律師名冊的律師。

陳天立曾聯署反港獨

翻查資料，2017年有本港法律界人士發起聯署聲明，強調「港獨」違憲違法，並指大學絕不能讓「港獨」滋生蔓延，容許學生言行超出法律底線，發起《呼籲大學應為學生樹立正確的法律及守法觀念》的聯署聲明。聲明發起人包括陳曼琪，而82名聯署人之中，陳天立正是其中一員。

案件於上月24日首度提訊，李缺席聆訊，控方透露李已會見其代表大律師，惟庭上大律師不在席，亦不見李的家屬到庭。

及至同月31日，案件二度提堂，李由大律師羅達雄代表，惟羅拒向傳媒透露案件詳情，包括李所還柙的地方。李的胞妹更稱，羅大狀並非她替胞兄安排的法律代表，她亦是看傳媒報道才得知羅大狀代表胞兄。及後羅大狀所屬大律師樓Olympia Chambers發表聲明，對於有傳媒認為羅是「官派律師」的說法深表不滿。

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