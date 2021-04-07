72歲的社運人士古思堯，今早9時多在赤柱監獄刑滿出獄後，下午4時就現身民間電台在銅鑼灣的街站，呼籲港人關心至今被囚和被還押的政治犯。古思堯今午接受《蘋果》訪問時表示，今早在赤柱監獄的指模房辦理出獄手續期間，巧遇準備出庭應訊的壹傳媒創辦人黎智英，兩人在職員阻攔下互相問候，「我話：『黎智英，保重！保重！呢個係最重要嘅！』」黎亦回應說：「阿古，你身體點啊？你要保重啊！」

古思堯表示，特別希望黎智英保重身體，是因為眼見中共正以最大力度打壓黎智英，認為黎必須保持身體健康，才能作長期抗爭。至於他本人，由於仍有一宗本月13日作出裁決的非法集結案在身，他估計法庭或會等待8.18非法集結案在本月16日作出裁決後，才就他的案件作出判決。

「我要行嗰條路 好明顯一定係同中國政府對抗到底」

去年6月底發現患上直腸腺癌第四期的古思堯透露，至今已做了2次手術，並曾進行6次打針化療和28次電療，早前亦已割除直腸線的腫瘤，再駁回直腸，現時須使用造口袋協助排泄，稍後將進行3次手術。他表示，醫院曾稱他接受化療的副作用，會包括甩頭髮、皮膚起泡、肚痛、眼花和失去味覺，但上述副作用暫時仍未有出現，「我照樣好瞓、照樣食咁多嘢，我要行嗰條路，好明顯一定係同中國政府對抗到底。」

甫出獄便現身街站，古思堯說：「應該嘅，值得嘅事一定要做，應該做嘅就一定要做。」他認為，香港在當下的非常時期，尤其需要更多人站出來，為香港的民主及人權發聲，「呢段非常時期，如果巿民係喺佢（中共）淫威下唔敢出嚟，只會更加任由中國政府宰割」。

曾因參與社運多次入獄的古思堯又指，巿民的打氣信件，是對被還押和在囚人士十分重要的鼓勵，而他明早將會與社民連主席黃浩銘探望其多年戰友、至今被還押在荔枝角收押所的「長毛」梁國雄。

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