北京閹割香港民主選舉，大幅改動特首選委會的組成，踢走117席由全港區議員互選產生的區議會選委，取而代之是政府委任的分區委員會成員。大埔區議會副主席劉勇威發現，歷史上沒有分區委員會的大埔區，昨日突然出現一張「2020-2022年度大埔分區委員會」名單，名單更有8人是在區議會選舉敗選的建制派，劉勇威質疑政府「作歷史」誤道公眾，旨在讓更多建制派能問鼎選委會。

民主派在2019年區議會選舉大勝後，原本可「袋穩」由全港區議員互選產生的117席特首選委會的議席，北京卻「打茅波」踢走所有代表區議會的選委，議席改由民政總署署長委任的分區委員會、滅罪委員會、防火委員會成員互選156人出任。

翻查資料，民政總署在去年7月公佈新一屆分區委員會名單當中，全港18區中，只有16區設分區委員會，人數多達1,395名委員，大埔及北區則維持以往做法，沒有設立分區會。

「大埔分區會」2020年名單廣納建制派敗將

不過，由政府委任的分區會今非昔比，吃「政治免費午餐」之餘，更可票選特首，不少建制派對此垂涎三尺，大埔區更突然「由無變有」。劉勇威昨發現，政府突然為大埔區，新增一張分區會名單中，委任年度竟是「2020-2022年度」，委員名單「清一色」為建制派。

劉勇威批評政府做法令人詫異，質疑政府為配合新選舉制度下，增設分區會委員，讓他們有資格票選特首，不惜「作歷史」，竟然在2021年，委任2020年起出任分區會成員的荒謬現象，圖誤導公眾。

這張分區委員會更是「2019年區選敗選者聯盟」名單，在2019年區議會落敗8位建制派也獲委任，包括新民黨劉文杰、民建聯胡綽謙、被指與工聯會關係密切的羅志平、鄉事派陳笑權、鄧銘泰、新社聯余智榮、經民聯羅曉楓、李華光。

劉勇威斥港府架空區會 「侮辱」民意

劉勇威批評，政府此舉等同架空、矮化現任區議會，直斥政府將落選者委任為分區會委員，更要踢走民意代表，是「侮辱」民意之舉。

獲委任的劉文杰向《蘋果》表示，上月底獲大埔民政事務專員邀請加入分區會，又稱自己不認識所有委員，未能確定他們清一色是建制派。他相信民政處是希望委任他是希望在地區工作上廣納意見，減低議會政治化現象。《蘋果》已向民政總署查詢。

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