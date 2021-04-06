【本報訊】早前多名官員聲稱要研究禁止投白票，中聯辦喉舌《大公報》昨發表社評，以戴耀廷因組織初選被囚為例子提出警告，指呼籲、煽動、組織支持者投白票等同破壞選舉的違法行為，甚至連寫文章解釋投白票也可能犯法。有學者指香港絕大部份選舉不設當選必須得票門檻，有白票也不影響選舉結果，「唔會產生所謂破壞選舉嘅效果」。

學者反駁：唔會破壞選舉

律政司長鄭若驊早前指市民不應投白票，又稱會研究規管。《大公報》昨發表社評指投白票將為外部勢力提供攻擊香港和中央的口實，涉破壞及操控選舉，觸犯多條法例。雖然社評認同投白票是選民一種表態，法律不會規管，但表明如有人呼籲、煽動、組織支持者投白票，是扭曲市民投票意願，屬有組織的破壞選舉行為，並引述有法律界人士稱就算寫文章解釋投白票也可能犯法。

對外界質疑為何投白票會阻礙選舉，社評指某些選舉投票率必須達某個門檻才算有效，「若因為白票率高，達不到法定門檻，就會導致流選，釀成政治空窗期甚至憲制危機」，更以戴耀廷組織「非法初選」為例籲外界引以為鑑。

中大政治與行政學系副教授馬嶽指，選民在不記名投票制度下是否投白票，政府無從監管，除特首選舉設當選門檻外，其他選舉未有就當選投票率設門檻，「就算有好多白票，實際上都好難對個選舉結果有乜影響，唔會產生所謂破壞選舉嘅效果」。他指從現存法例中，不能理解為何寫文章解釋投白票也可能犯法，反問「係咪即係投白票唔使解釋？」