政府上周宣佈向新鴻基批地建造「馬灣公園第二期」，保育、活化馬灣舊村，將舊村屋翻新成「藝術村」作藝術工作室、零售及餐飲用途，預計3年內落成。有村民在村內發現一塊刻有「九龍關」文字的界碑，香港史學會總監鄧家宙昨日（6日）到場視察，他稱石碑於1887年設立，顯示「汲水門關廠」界線範圍，見證晚清鴉片戰爭後的歷史。他引述村民指，涉事地段日內或圍封，擔心工程展開後，界碑可能受影響，促請當局及地產商原址保留石碑。

鄧家宙與數名關注保育的人士昨日到馬灣舊村考察，有村民為他們帶路，到馬灣芳園路舊變電站附近的舊屋旁，尋獲一塊刻有「九龍關」的完整界碑。村民向他們透露，馬灣有兩塊「九龍關」界碑，新發現的界碑位置是首次曝光，可惜另一塊界碑的位置已不詳。

清政府為打擊走私鴉片而設

古諮會資料顯示，清政府於1860至1870年代，於原稱汲水門的馬灣和其他3個位於香港周邊的地區設立稅關，目的為打擊鴉片走私活動和徵收鴉片關稅；稅關其後於1887年合併為「九龍關」，以便統一管理。鄧家宙形容，「九龍關」職能與現時海關相若，其中馬灣「汲水門關廠」可被視為「九龍關總部」。他稱新發現的界碑理應同樣於1887年設立，作用是顯示關廠界線，使民眾清楚該處為關廠範圍。

鄧家宙稱，界碑附近亦有其他相關遺蹟，包括馬灣鄉事委員會舊址外、同樣於1887年樹立的兩塊白底紅字紀念碑，碑上分別刻有「九龍關」及「九龍關借地七英尺」。鄉委會舊址前身正正是「汲水門關廠」，關廠部份青磚牆仍然存在。另外馬灣大街的天后古廟內，兩塊牌匾和香爐均刻有「汲水門洋藥稅廠緝私地」、「汲水門稅廠」等字眼。

遺蹟立體呈現歷史 保育意義大

鄧家宙形容，界碑及其他遺蹟對研究香港開埠史有重要意義，「幾個遺蹟併埋就睇到完整畫面，好立體地呈現當年晚清同英國政府之間就住鴉片、關稅嘅角力」。

鄧稱，「九龍關」另一個稅關現址為荔枝角饒宗頤文化館，目前已知的另一塊「九龍關」界碑位於館內原址保存。鄧續稱，新發現的界碑比饒宗頤文化館的石碑更值得保留，因後者「淨返塊石碑」，周圍環境曾被多次改動，現時該處已沒有其他與稅關相關的歷史痕迹。

鄧家宙又引述村民指，涉事地段日內或會圍封，他擔心一旦翻新工程展開，界碑可能會受影響。政府早前宣佈會保留天后廟、鄉委會舊址外紀念碑等遺蹟，鄧家宙希望新發現的界碑可獲相同待遇，「最起碼原址保留，喺附近起個公園就最理想，大家都可以睇到」。

《蘋果》正向發展局、古蹟辦及新鴻基地產查詢，正候回覆。

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