日前，一名患血癌的男子原預約接種BioNTech武肺疫苗，惟去錯中心，政府公務員又懵然不知，安排該男子接種了科興疫苗，為接種計劃一大醜聞。原來這種醜事發生不止一次，據了解，早在上月初已有3人同樣因為去錯接種中心，結果未能如願打科興疫苗，被安排接種BioNTech疫苗。政府隱瞞事故已近一個月，《蘋果》正向公務員事務局查詢。

據悉，受影響的3名市民為一家人，原預約3月10日到天暉路體育館接種科興疫苗，但當天卻去錯提供BioNTech疫苗的元朗體育館打針，而元朗體育館是由醫院管理局新界西聯網提供注射服務。

與上次事故一樣，接種中心的職員沒有發現3名市民去錯中心，放行他們進內，經過觀看影片、簽署同意書等程序後，由醫護人員注射BioNTech疫苗。

接種後與職員溝通已發現打錯針 要求改預約被拒

據悉，其中一人接種後在觀察區休息期間曾與職員溝通，其間發現自己去錯中心及打錯針。有人要求職員立即更改預約，惟因已接種BioNTech疫苗，不容許「溝針」，最終3位事主未能如願接種科興疫苗，只能等待之後接種第二針BioNTech。

據了解，現場中心的醫院管理局職員向接種中心匯報事件，接種中心之後亦有匯報給政府。惟事發至今近一個月，政府未有主動公佈事件，今日有傳媒披露後，政府仍然隱瞞。按時序今次事件於3月10日發生，較之前於九龍灣體育館3月18日發生打復必泰變打科興事件更早。

接種中心職員接二連三犯錯，導致市民「打錯針」，亦令人關注當中有否呈報機制。《蘋果》兩度向公務員事務局查音，惟未獲正面回應。

元朗體育館由公務員查核接種者短訊

現時市民進入接種中心時，會先由職員查核預約短訊，短訊上有接種中心名稱及地址，及市民身份證頭4個字。據悉，於元朗體育館負責查核短訊的是公務員，相信查核有誤，才容許該3名預約接種科興的市民進入接種中心；之後職員會向接種者派發有關復必泰的資料，市民須簽署同意書，該3名市民未發現資料顯示接種復必泰疫苗。

其後於接種區內護士會於讀卡器插入市民的身份證核對資料，但消息人士指，系統只記錄接種疫苗資訊，如顯示市民曾否接種武肺疫苗，或第一劑接種甚麼疫苗，並沒有與預約系統連繫，故護士不知市民預約接種甚麼疫苗。

袁海文批場館職員把關不足 促交代打錯針因由

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，接連發生打錯針事故，是嚴重行政失當，反映行政程序有問題，當局必須交代清楚錯誤因由，及公佈疫苗接種計劃至今，究竟有幾多人「打錯針」。

他指，據其昨日接種第二針BioNTech的經歷，進入中心後，只需向一名職員展示載有疫苗名稱及接種時間的手機SMS，「（職員）見到係差唔多時間就放你入去，之後就冇人再核實」，認為把關不夠，「如果有人整個假嘅SMS，係咪可以過到關？」當局應增加把關程序。

對於政府拒絕認錯，他強調「打針係打落身體，係一件好嚴肅同小心嘅事」，應有公開及透明的呈報機制；而犯錯者亦要問責。

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