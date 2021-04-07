壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人及民主黨前主席楊森今早在區域法院承認前年8.31在港島參與未經批准遊行罪，辯方為各人作出求情陳詞。其中代表黎智英的資深大狀蔡維邦指，黎參加遊行的動機是為了表達對政府和警方的不滿，不是出於貪婪憤怒，且當日情況與佔中案相比，阻礙情況較輕，望能以罰款或緩刑處理。

資深大律師蔡維邦代表黎智英求情，略述黎智英為人熟悉的背景。黎智英生於內地，上世紀60年代來港，少年時代在工廠打工，後來創業經營成衣生意，80年代創立聞名亞洲的佐丹奴品牌。黎於大約90年代轉戰傳媒業，創辦壹傳媒，《蘋果日報》至今讀者人數仍名列前茅，黎是受人尊敬的成功商人，對香港經濟有重大貢獻，亦促進傳媒業多元發展。

大部份時間遊行人士均使用行人路

蔡維邦指黎智英只得小二學歷，取得如此成就，原因在於黎不斷學習，自學英語，即使活到73歲，每次會面總見他拿著不同書本。蔡形容黎智英顧家，有6個兒女和8個孫。現在高齡的他亦不免有不同疾病，包括糖尿病、高血壓、失眠。

判刑方面，蔡維邦請求法庭判處罰款或者緩刑，並援引過往的未經批准集結案例，力陳比本案嚴重的案件亦只是罰款。蔡以佔中案作比較，案中兩名被告朱耀明和李永達因背景良好、長期服務社會、犯案動機並非貪婪或發洩怒火，獲法庭判處緩刑。蔡維邦力陳，佔領運動阻路長達數月，本案縱使嚴重阻塞交通，大部份時間遊行人士均使用行人路，阻礙程度遠不及李永達阻礙夏愨道一案。

對於案情提到警方看見有人嘗試衝擊警方封鎖線，蔡維邦指影片僅拍到一位女士與警方理論，沒有拍到其他行為。

辯方：黎智英只參與和平活動 甚至或令他人不干犯暴力罪行

蔡維邦強調本案極為和平，尤其考慮到2019年8月底社會局勢變得容易失控，8.31這天更因其他遠比本案不和平的事件而聞名。遊行期間黎智英時而領頭，時而跟隨別人，完全沒有暴力、破壞社會安寧或須懲處的行為，參與時間只有兩三小時，參加動機是為了表達對政府和警方的不滿，不是出於貪婪憤怒等原因，不應被判監禁刑罰。

黎智英上周剛被裁定8.18遊行案罪成，另牽涉10.1遊行案。蔡維邦指若然法官決定判監，希望將本案與8.18案部份刑期同期執行。他指幾宗事件均發生於2019年的不尋常時期，是那年夏天極少數確實和平的公眾活動，反映黎智英只參加和平活動，他的參與甚至或許會令其他人不干犯暴力罪行。

【案件編號：DCCC537/20】

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