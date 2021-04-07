新增無源頭感染武漢肺炎的41歲男子，發病後3日仍到中環會德豐大廈14樓上班，14名同事要隔離檢疫；上班期間曾到同區的萬邦行大家樂和萬年大廈大快活午膳，病毒潛伏期又與同事到日式餐廳廿一堂午膳。而他發病後5日、復活節長假期間，曾到旺角信和中心買遊戲和尖沙嘴海港城的玩具反斗城。

新增的2宗源頭不明確診中，住屯門山景邨景富樓的41歲男子（第11538號個案）3月29日發病咳嗽，但未有求醫，至4月5日因肩膀痛求醫，經醫生建議才接受檢測確診。患者於中環會德豐大廈14樓上班，4月1日、發病後3日仍返工，其14名同事已送往檢疫。

而患者上班期間，曾到中環萬邦行大家樂、萬年大廈大快活及士丹利街日式餐廳廿一堂等多間食肆堂食，其中廿一堂是在其病毒潛伏期內前往。患者發病後5日、復活節長假期間，又曾到尖沙嘴海運大廈海港城的玩具反斗城及旺角信和中心購物。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已通知商場清潔及通知曾到訪的客人。

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