在校園中找了幾個地方拍照，一些是他們經常蹓躂之地，但最終，還是來了出入境關卡。中大創校以來一直都很尊重學生，但那些監視學生出入的保安組人員，發出鷹犬般的目光，與中大傳統形成了強烈的反差，讓人感到強烈不安。

「操守好有問題，第一，為國安引路，而且雙方有講有笑，攞埋地圖去搵，令學生感到非常不安；第二，保安有拘捕權？可以隨意禁錮同學？係咪大晒？而且又無完善投訴機制，佢郁你就得，用『侮辱大學成員』為由紀律處分同學；第三，保安自己插水，反過嚟影低我哋同學然後放上藍絲群組，工作期間揭同學私隱可以無事？」中大第50屆學生會會長林睿睎一口氣說了保安組近期的三宗罪。

無論是校政監察、學生福祉，抑或是社會關懷，對於中大學生會來說都是缺一不可。校方拒絕代收會費、借出場地等手法，無疑是扼殺學生會的生存，處分更是陸續有來，他們說日後會用其他方式繼續服務同學，「可以做嘅係好少，但存在已經係抗爭，佢想我哋收聲唔掂政治，我哋就要無條件配合？就算法治、制度死，香港人一日未死，仲有希望」。假如要為「中大人風骨」下一個定義，大概就是如此。

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