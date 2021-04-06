【本報訊】本港近日持續出現帶變種病毒的輸入個案，累計增至173宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，近日變種病毒個案多來自菲律賓、印度及巴基斯坦，促請政府禁止三地航班抵港。他指被香港禁飛的英國已對菲律賓實施禁飛，港府仍准菲國航班入境，風險上說不通。呼吸系統專科醫生梁子超亦贊成建議，指變種病毒傳播率高達六、七倍，一旦在社區爆發，將導致災難後果。

本港近日錄得的變種病毒輸入個案急升，例如本港前日錄得16宗確診個案，當中15宗輸入個案中，就有八宗帶有變種病毒，其中四宗來自菲律賓，印度及巴基斯坦各佔兩宗。截至前日為止，本港累計有173宗帶有N501Y變種病毒株的個案，其中73宗來自菲律賓，佔整體42%，巴基斯坦及印度則分別有35宗及13宗，三地共佔121宗。本報翻查紀錄，過去兩周來自菲律賓、巴基斯坦及印度的輸入個案共有72宗，亦佔同期94宗輸入個案的77%。

何栢良：港應有望清零

英國4月2日已宣佈禁止菲律賓、巴基斯坦、肯尼亞和孟加拉的旅客入境，將於本月9日生效。而本港對英國的「禁飛令」則已延長至本月21日解禁。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台節目上指，本港輸入確診數字急增，主要來自菲律賓、印度及巴基斯坦三國，帶有變種病毒的患者比例亦見上升，而本港第四波疫情處於「水尾」，有機會「清零」，建議港府禁止三國航班抵港，否則變種病毒一旦流入社區，或引爆另一波疫潮，而且英國變種病毒傳播速度更快。

何栢良指出，英國已禁止菲國航班抵埗，「英國就覺得菲律賓仲危險過自己，英國就禁咗菲律賓喎，咁我哋就繼續禁英國，但係菲律賓有危險又唔禁喎，變咗喺風險嗰度講唔通囉」。他又指，本港防疫措施仍未滴水不漏，例如機場人員每隔14日一檢太疏，檢疫酒店職員的疫苗接種率低，亦非每隔七日一檢。

梁子超轟防疫中門大開

呼吸系統專科醫生梁子超指，隨復活節假完結較多人回港，外防輸入壓力增加，「停得英國（航班），點解唔停得佢（菲律賓）呢？」他批評港府決策緩慢，防疫中門大開，令香港承受不必要風險，並稱變種病毒傳播率高出六、七倍，擔心一旦有個案走漏，會帶來災難性後果。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，目前21天酒店檢疫足以阻隔變種病毒流入社區，若禁止菲律賓航班來港，將對本地家庭聘請外傭上造成很大困難，當局須衡量影響。他建議政府與外傭中介商討，要求外傭在當地接種疫苗後才來港。

食衞局回覆指，政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，在有需要時調整對不同風險地區到港人士的登機及強制檢疫要求。