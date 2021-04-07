再多1人接種武漢肺炎疫苗後死亡，其中打中國科興滅活疫苗後離世增至13人。一名高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退的68歲婦，3月3日打科興，惟針後26日離世，惟政府9日後才公佈。專家委員會認為，初步解剖指老婦死於急性心肌梗塞，與疫苗無直接關係。本港1個多月共15人針後死亡，其中13人都打科興，2人打德國BioNTech復必泰。

本港首宗接種武漢肺炎疫苗後死亡，是2月28日，即短短1個多月已有15人針後死，其中13人均打科興。政府一直不主動公佈首宗針後死，直至《蘋果》接獲死者友人求助率先踢爆後，事隔2日才披露。而12日內4宗死亡個案，全部都打過科興。不過武肺疫苗臨床事件評估專家委員會認為，首2宗死亡與自身疾病有關，與打科興疫苗沒直接關係。

雖然科興第三期臨床數據缺乏長者研究，更表明不建議長者接種；內地亦遲遲不為長者打科興，但香港卻安排長者打科興，自2月26日開打至今，針後不適送院大多是長者。不過港大醫學院助理院長、武肺疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅解釋，即使科興不建議長者接種，亦不代表不同意。

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