【送暖高牆】極權腐蝕香港，政治陰霾密佈，數日假期令港人獲得喘息機會。縱然景物依舊，但人面全非，種種變化在在提醒牆外人，香港已回不了頭。唯一不變是牆內外的人彼此相通，共同承受這份苦難，互相勉勵留在此地，等你們有天回家。香港人不愛國？有讀者想起楊岳橋在電台說過「我希望愛國」，可惜中國國情要人愛國先愛黨。只能說，香港人不吃這一套。

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送暖高牆逢周一至五刊出

泰然面對風暴

志偉：

你好嗎？

最近有朋友說，收到你的回信，知道你在獄中頂得住，很開心，這個罪名（參與初選涉違國安法）根本是「莫須有」，肯定會有憤怒、有低潮，但最重要仍然是保持堅定意志，否則實在很難捱。

與其他人談起你，往往都有不少人指：「胡志偉咁溫和都搞……」，在香港這個反常的年代，根本溫和或激進都一樣，只要有半點反對政府，就已經沒有好日子過。大家都很欣賞你的坦然，一路以來都是淡淡然，面對風暴，處之泰然，苦臉上有時反過來有個似乎是為安慰別人的微笑。

在一班政治人物中，你一直不顯眼、不出位，反而是如此低調，卻令人有格外的可靠感覺。不單瓊富的街坊會等你，其他香港人也會等你。獄中一切保重。我們都相信，花落花開善惡到頭終有報。

APRIL

苦難中平安

肥尹：

或許我們只有幾面之緣，一次是屯門茶敍，另一兩次是助選義工之類。可是近日的形勢，又把我們聯繫在一起。近日正沉思47人中該寫給誰，最後決定寫給你。

近日是受難和復活節假期，令我想到曾經有一位義工，因為跟議員參與示威活動，上了電視新聞。第二天前往深圳被海關認出，終以「危害國家安全」之名拒絕入境，被迫回港。義工只好回到教會，而當日的講題正是「苦難中的平安」。他告訴我，比起維吾爾人、羅興亞人、我國受苦中的基督徒，他的「苦難」已經很微小的了。

尹議員，我不知道你的宗教信仰，可是看着你們47人的表現，你們正是為香港、為未來背起十字架，是為自由、民主和公義背十架。回想當年，在耶穌和二位強盜的十架下，無數人在恥笑、侮辱他們。嘲笑、侮辱47人的聲音，就連我也聽不少。可是你，卻無畏無懼，甘願為香港、為未來去背十架。這47人，實在是世界不配有的。

未知尹議員對文學可有興趣，47人中不少人帶書入獄。或為消閒，或為進修。記得陳健民教授入獄前，閱讀大量監獄文學。想不到，今天我也成了一名監獄文學的作者。未知你想讀甚麼書，新舊約也好，張小嫻也好。請你告訴我們，讓報社代為收集交給你。

明天，我又會跟議員和街坊茶敍。盼望你早日能與我們同聚，願主賜給你力量，捱過監房歲月。我們一眾街坊和所有選民都會支持你，恭候你的回音。祝

安好

小P

堅持清醒 抗爭到底

楊先生你好：

我是住在慈雲山的黎先生，在若干年前的商台節目政經星期六聽到陳淑媚主持問你是否愛國，以你律師的身份我記得你回應：我希望愛國！我聽後覺得非常滑稽，但又是非常接近民情的！其實任何一個地區與國家的國民理論上都應該愛國，但以中國國情來說，愛國等同愛黨，愛黨亦等同要接受洗腦教育！

還記得小時候在街坊小說欄中看到八年抗戰的小說，當其時日本人稱呼中國人是支那人，97年前香港人稱呼國內人是大陸人，而如今在抗爭事件後我會稱呼中國的當權者是洗腦人！只因我覺得就是選出香港特首的777人都是要接受洗腦後選出的，故此全體高官似乎已全是洗腦人！但願你與我都不會是洗腦人，亦但願你能堅持不做洗腦人！

你雖是律師，都要受牢獄之災，皆因國安法已凌駕香港的法治系統，使無罪變有罪，亦使抗爭者或示威者變階下囚，使47位初選的議員都中招，都是因香港政府帶頭干預神聖的選舉工程，知法犯法，罪無可恕！但願你與岑敖暉岑子杰等等在囚人士能堅持信念，抗爭到底！共勉之！

支聯會支持者黎先生敬上

心痛明珠墜落

親愛的香港兒女：

生於50年代的我，見證到香港由環境生活貧困轉變到國際金融中心，民生質素大改善，這都是香港人的勤奮努力所得。

現今香港的墜落，你們被入獄，愚鈍的我，1997年回歸時都從未想過，香港會轉壞如此，心痛不已！

盼望你們在獄內，善用僅有時間，閱讀、書寫、學習來增值充實自己。

心情低落嘅時候，就深呼吸、運動，盡保持身心健康，記住我們在外，等着接你們出來回家，香港還需要你們的！

請保重，願安好！！

敬愛你們的李婆婆上

難關過後更強大

親愛的手足︰

其實大家同路人，真係唔使講咁多嘢，彼此心照。

大家有時馬尿流過，到最後都係要返回現實。

好撚凍嘅時候，除咗用上自己嘅意志，都要動吓腦筋去「求生」。

𠵱家好多香港人就係想盡方法去「求生」、「活下來」，更希望從難關鍛煉過後，令到自己變得更強大。

香港前面條路，係要靠香港人去走。

而你我身上流着嘅，正正就是香港人嘅血。

希望大家都身體健康！自強不息！

加油！加油！加油！

雨傘師