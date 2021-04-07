網上廣傳一段抖音短片，一名身穿城巴制服的女車長在駕駛位置用電話拍攝路面及軚盤等。有網民批評該名女車長工作期間不應拍片 ，其行為罔顧乘客安全。城巴新巴早於2月已發岀內部通告，提醒員工禁止於駕駛位置使用手提電話及智能手錶等電子裝置，如有違規，將作嚴厲紀錄處分，包括即時解僱。據悉，涉事女車長現時仍仼職城巴。

城巴女車長自拍抖音片

該條影片於連登討論區流傳，短片長約14秒，短片開首，一名身穿城巴制服、佩戴口罩的女車長坐在車上自拍，其後鏡頭一轉，該名女車長則拍攝駕駛室前方，包括八達通機、軚盤等。短片顯示，拍攝當日為去年10月26日，涉事巴士為來往華貴邨至銅鑼灣的城巴72線。短片內有其員工編號及全名，巴士前方的交通燈為紅燈，相信巴士非行駛狀態。

城巴職工會理事長許漢傑稱，曾看過該段影片，惟他不認識片中的女車長。不過，他指岀，行車安全是十分重要，工會不建議同事如片中的車長一樣，在駕駛室使用電話拍攝。

城巴：2月曾發通告禁車長行車時用電話

據了解，新巴城巴於2月時曾發過內部通告，提及車長禁止執行駕駛職務時使用手提電話等電子裝置及佩戴耳筒等藍芽裝置，包括停車等候及於總站開車前的等候時間。通告提及，如發現有人違規，將作嚴厲紀錄處分，包括即時解僱。

城巴回覆，不准許車長於駕駛巴士期間使用流動電子裝置，以確保各道路使用者的安全，並會就各項需要跟進的事項作出調查，依照內部守則處理。據悉，涉事女車長仍仼職於城巴。

《道路交通條例》第38條列明，任何人駕駛車輛時，如無適當謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者，即屬不小心駕駛，最高刑罰可被判囚6個月。《道路交通（交通管制）規例》第42條亦列明，任何司機在駕駛車輛時，不得手持或置於他的頭及肩膀之間的方式使用流動電話等仼何電訊設備，違者最高可判罰2,000元。

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