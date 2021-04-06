【本報訊】中港婚姻破裂，子女的撫養權誰屬往往最受爭議。有法律界人士指出，成功取得撫養權的一方若屬持雙程證人士，申請單程證時，撫養權會是當局的考慮因素。不過案件一旦上庭，法庭亦要視乎雙方本身條件，包括經濟及照顧子女能力等，「有錢唔一定贏，無錢亦未必輸。」

大律師陸偉雄表示，任何人士只要身處香港，都會受到香港法律保障，一般跨境婚姻會以「家庭團聚」為由申請單程證來港定居，但若在未申請單程證前，已辦理離婚或分居，一旦成功取得子女撫養權，子女在港讀書，則可以照顧為由申請單程證；可是一旦失去子女撫養權，就未必有強而有力理據申請單程證。

社工：不應以子女作籌碼

他解釋根據程序，爭取撫養權雖由法庭判決，事前亦要先經社工調查，了解父母雙方的家庭背景及條件、照顧能力、子女的意願等，社工完成報告後會交法官參考。至於持雙程人士的父或母親，無疑在照顧能力條件上較蝕底，不過他指這亦並非絕對，或者屬於一個過渡期，最終可透過一些程序延長在港居留期。

註冊社工兼婚姻及家庭治療師郭志英博士表示，子女是父母離異最大的受害人，切忌以他們作為籌碼又或人球，因為小朋友始終有一日發現被利用作為爭取本身利益的工具，到時不單對父母有失望，亦會帶來創傷。

她指類似情況並不單止發生在中港婚姻上，有父母離異後，甚至將子女送至海外。她認為最佳辦法是雙方「坐低傾」、多溝通，尋求以子女福祉為大前提的結果。