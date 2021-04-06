【本報訊】食環署屍體處理隊接連爆出「唔見人」事件。前日下午一名中年男子在青衣墮樓輕生，警方到場後約一小時完成調查，未料遺體竟無人理，由帳篷覆蓋擺放在場足足四小時，至晚上才有執屍隊到場移走，其間帳篷附近滿地血迹，腦漿內臟散落一地，嚇煞居民。區議員和街坊認為事件荒謬，批評署方失職且不尊重死者，「放假都要做嘢㗎」。

街坊不安 以後繞道而行

現場是長青邨青楊樓，前日下午3時許，50歲姓李男子墮樓，倒卧大廈對出。警方到場證實事主死亡，並用綠色帳篷遮蓋遺體，其間撿獲遺書，初步相信他從大廈走廊墮下。至晚上近8時，食環署執屍隊及黑箱車到場，將屍體移往殮房。

劉小姐當日帶同兒子到長青邨探望母親，她發現現場被圍起，心知不妙，「我望咗一眼，好得人驚，個仔好彩瞓緊覺，好唔想佢醒」。她逗留至晚上近8時離開，遺體仍未處理，「我覺得好荒謬，冇理由就咁掟喺度，放假都要做嘢㗎」。居民郭女士亦認為當局太遲搬走遺體，令出入居民大為不安。

民主黨葵青區議員韓俊賢指出，死者墮樓位置正正是青楊樓居民互助委員會門前，不少居民出入途經，加上現場血迹斑斑，遺體腦漿內臟散落一地，就連帳篷也難以遮蓋，不少街坊坦言十分不安，更有人提到以後會繞道而行。

韓續稱，以往執屍隊通常在事發後兩小時到場，警方當日約一小時已完成調查並聯絡食環署，署方卻回覆指「荃灣都有墮樓，車唔夠，要等」，未料一拖便四小時。由於葵涌殮房與長青邨距離不遠，韓質疑食環署人手調配出問題，批評執屍隊嚴重失職，下周二區議會會議上他將跟進事件。

食環署稱根據紀錄，前日下午約5時40分，該署新界區值勤室接獲警方通知，要求到長青邨青楊樓移走一具遺體。由於屍體處理隊當時正於荃景圍處理另一宗個案，當值人員完成工作後已盡快前往處理青衣個案，並於7時50分到達青衣現場。署方會繼續監察屍體處理隊人手安排，確保迅速到達現場把屍體移走。

本報早前報道去年10月「最弱颱風」浪卡襲港，長洲一名男子在家中燒炭亡，當時三號風球掛起，執屍隊以安全為由未有到長洲，死者胞姊被迫伴屍30小時看着亡弟遺體腐爛發臭。及後八號風球除下執屍隊仍未抵達，直至臨近所有風球除下之際才到場。