光怪陸離之事天天在港上演，而隨着英國、加拿大等年初放寬移民限制，更加速新一波移民潮。有人選擇離開傷心地，有人卻決定留守家園。阿文（化名）、Amy（化名）及Calvin均有條件離開香港，出走他鄉重新開始，但他們卻不打算離開。阿文的父母打算送他移民，被他斷然拒絕，「呢片土地嘅文化，同呢度嘅人，即係手足仲係喺度嘅話，我憑咩離佢哋而去？」

記者: 陳萃屏、攝影: 陳海威 何量鈞

「直望你塊面，我係望唔到嘅，會完全係灰色一片，灰色嘅邊緣位係冇咩影像，咁就總之就散開晒。」阿文是前線抗爭者，右眼於前年反送中運動被子彈擊中，現時僅餘一成視力。可幸左眼沒有損傷，外觀與常人無異，他可以仗賴左眼的視力活動，稱已經「習慣」，對日常生活影響不大。

阿文快將畢業，眼傷拖慢了他的學習進度，「其實都好考眼力，要好專注去睇嘢時就會眼花，好常出現會眼花、重影，隻眼好乾好乾⋯⋯我需要長時間，可能幾個鐘都係睇緊一篇文，要耐唔耐半個鐘合埋眼唞一陣。」

這些苦對他來說，算不上甚麼，因剛受傷不久後那段光陰是最痛苦。做了手術之後，他只分到光暗、影像遇到強光會變色，「醫生會令你覺得好氣餒，因為佢會好直接同你講會唔會好返，你好返會有幾多成視力，嗰啲全是壞消息。」此外，他當時亦很怕被秋後算賬，總會疑神疑鬼，「有好長時間連街都出唔到，我出街一定要有人陪，唔能夠離屋企太遠，因為我好冇安全感。」

父母計劃讓兒子移民被拒

所有孩子均是父母心頭肉，眼見阿文遭逢此浩劫，阿文父母傷心不已。他們原是「藍絲」、「港豬」，但十分疼愛兒子。阿文受傷後，他們亦一直陪伴在側，伴他渡過最痛苦的時刻。令阿文印象最深刻是父親的淚，「老竇入嚟睇我有冇事⋯⋯嗰時講講吓攬住我喺度喊，屋企人都話咁多年都未見過佢喊，佢嗰時喊到索索聲，我就梗係攬住佢一齊喊。」

傷心過後，兩老認為是他們那代人的不作為，害了這一代年輕人，甚是內疚。常對阿文說「生你出來都係害咗你」，更着阿文不要生兒育女。有一日父母告訴他，只要他想離港就會給他一筆錢，因擔心兒子被清算，不想他再擔驚受怕。受經濟條件所限，他們沒打算離開，只想送阿文走。阿文明白，但果斷拒絕兩老好意。父母亦清楚兒子性格倔強，此後沒再提移民。

「我憑咩離佢哋而去? 」

原來的阿文只是一名喜歡吃喝玩樂的普通年輕人，不太關心社會時事。但經歷兩年前的社會運動，令阿文建立更強的港人身份認同，認為香港人有獨特的價值觀及文化，「只係而家呢到，你嘅屋企俾一班X樣霸佔咗，但係我哋應該可以搶返我哋屋企。」

他續說，「雖然大家見到情況好差，我哋以前擁有嘅法治自由人權全部消失晒。但係我會覺得呢啲只係制度上嘅死亡。呢片土地嘅文化同呢度嘅人，即係手足仲係喺度嘅話，我憑咩離佢哋而去? 」

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