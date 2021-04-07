47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件上月初提訊後，大部份被告遭國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。其中吳政亨繼續行使每8天覆核保釋的權利，今午再到西九龍裁判法院申請覆核保釋，案件繼續由蘇官處理。吳甫開庭即表明放棄今日的保釋申請，但保留覆核權利，案件將於本月14日再訊，吳繼續還押。

吳政亨（42歲）今天精神不俗，走進被告欄後隨即向坐在家屬席的友人揮手。他向蘇官表示沒有律師代表，並放棄今天覆核保釋的申請，但保留每8日保釋覆核的權利。

同案47人之中，至今只有11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。其餘被告則須還柙至下月31日再訊。

案中有部份被告在申請保釋被拒後，曾行使每8日上庭覆核保釋的權利，但經多次上庭後，大部份已放棄有關權利，現僅餘吳政亨堅持每8天上庭。

報稱無業的吳政亨，被控與其餘46名民主派人士串謀顛覆國家政權。控罪指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權，以威脅使用武力或其他非法手段，即旨在濫用其在當選立法會議員後在立法會取得的大多數控制權，藉以不予通過政府提出的任何財政預算或公共開支，從而癱瘓政府運作，最終導致行政長官因立法會解散和重選的立法會仍拒絕通過原財政預算案而辭職。

【案件編號：WKCC813/21】

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