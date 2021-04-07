前年11月理大圍城期間，有被圍示威者分別爬渠及從校園游繩逃走，並由義載司機接走。警方去年起訴兩名疑於現場附近駕駛「家長車」的司機，控以危險駕駛罪，案件今於九龍城裁判法院再訊。控方今加控兩人妨礙司法公正罪，並向法庭申請撤銷保釋。最終主任裁判官嚴舜儀准許兩人繼續保釋，但將原本1,000元的保釋金大幅增加至現金10萬元，並須每日向警署報到。兩被告一度還柙，等候籌措保釋金。案件押後至本月27日於區域法院答辯。

兩名被告為家品售貨員梁祖光（24歲）及地盤安全主任陳鎮洋（32歲），他們原本被控一項危險駕駛罪，控罪指他們於前年11月18日駕車到理大附近營救學生；當警員上前欲截車調查時，兩人疑不合作，並以危險方式駕駛，又一度拒絕遵從指示停車受查。

控方今加控兩人一項妨礙司法公正罪，指他們同日連同其他人意圖作出傾向協助其他人逃避逮捕的作為，而他知道其他人會被香港警務處逮捕。

法庭除了增加擔保金額，另將向警署報到的日數增至每周7天。至於宵禁及不准離港的保釋條件則維持不變。

【案件編號：KCCC823-824/20】

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