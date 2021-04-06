【本報訊】47名民主派因參加初選被控串謀顛覆國家政權罪，僅11人獲保釋。各還柙人士親友風雨不改到監獄及收押所探望，牆外友人則為牆內人設街站打氣。林卓廷團隊昨最後一天設街站收集市民心意卡，獲女童送贈親繪的林卓廷畫像。

「睇唔到將來」長毛無意寫回憶錄

林卓廷黨友及助理連日擺街站聲援，林的fb小編前日上載一張圖畫，題為「泡菜妹妹畫林卓廷」，是一名女童親筆繪畫，再送到灣仔街站。林透過妻子表示：「收到大量市民的心意卡，我請她全數寄給我，我會逐一細看……大家的心意，我們一家都收到，非常感激，請繼續支持其他牆內朋友。」

已還柙逾200天的快必譚得志，其團隊於fb上載「還押日誌」。快必指，周日首次與梁國雄「放風」，「佢話當以為日日嘅安排係一樣，但係時不時又會有些意外驚喜」。其間長毛提到有人建議他寫回憶錄，惟長毛認為，「都睇唔到將來，寫回憶錄都冇用」，快必回應，「我哋面臨種種嚴峻挑戰，但仍然要保存住『盼望』」。

快必不忘回覆支持者來信，有人祝願他「早日回復自由」，快必表示：「我在想如果我一直沒有自由，大家可以繼續支持我幾耐呢？我又想，如果我回復自由，但係戴耀廷教授同其他人都未有自由，咁我又應作何事呢？」