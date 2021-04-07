12港人之一「香港故事」成員李宇軒早前在內地服刑完畢並遭遣返香港，迅即被控違反港區國安法勾結外國勢力罪名，以及協助罪犯等三罪。案件兩度提堂，李宇軒皆因正接受強制隔離檢疫而缺席聆訊。隔離期至本周初屆滿，案件今午在西九龍裁判法院提堂，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德負責，李宇軒將首度出庭應訊，繼續由大律師羅達雄代表。據了解，控方欲申請將案件轉介至高等法院原訟法庭審理。

控方今由律政司高級檢控官李庭偉代表。

司法機構貼出告示，所有人士進入處理聆訊的一號法庭前，必須接受保安檢查，並且不得攜帶任何液體、刀或剪刀等可用作攻擊性武器的物件或其他危險品進入法庭。涉案法庭保安明顯加強，有約6至7名保安員輪流替所有入庭人士進行安檢。

案件於上月24日首度提訊，李缺席聆訊，控方透露李已會見其代表大律師，惟庭上大律師不在席，亦不見李的家屬到庭。

及至同月31日，案件二度提堂，李由大律師羅達雄代表，惟羅拒向傳媒透露案件詳情，包括李所還柙的地方。李的胞妹更稱，羅大狀並非她替胞兄安排的法律代表，她亦是看傳媒報道才得知羅大狀代表胞兄。及後羅大狀所屬大律師樓發表聲明，對於有傳媒認為羅是「官派律師」的說法深表不滿。

李宇軒（30歲）共被控三項控罪，包括串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥。首項控罪指他去年7月1日至今年2月15日期間，在香港串謀黎智英、其前助理Mark Herman Simon、律師助理陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸等，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行為。

第二項控罪指李宇軒去年7月某日至8月23日期間，在犯下上述罪行後、知悉或相信他有罪，串謀黎智英、陳梓華等，在無合法依據或合理辯解下，協助李離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。第三項控罪指李去年8月10日在其位於沙田希爾頓中心住所內，無牌管有232枚使用過的催淚彈、七枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

【案件編號：WKCC1107/21】

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