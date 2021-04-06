【本報訊】秀茂坪安達邨發生令人髮指的入屋行劫及性侵案。日前一名12歲女童獨留家中期間，一對男女劫匪訛稱派口罩，引誘女童開門不成後，發現屋內有飼養寵物狗，竟恐嚇她會向房署舉報，女童受驚開門。二人在單位內大肆搜掠，其間男劫匪不止向女童作出嚴重猥褻行為，更將過程以手機拍下。警方事後鎖定目標，分別以入屋犯法、向16歲以下的兒童作出猥褻行為等罪名拘捕男女疑犯。

受害女童就讀中學，單親家庭長大，與相依為命的母親居於安達邨一單位。事發於上周四傍晚約6時，當時只有女童一人在單位內，該對雌雄劫匪突然拍門，聲稱派發口罩，要求女童開門，女童覺得可疑於是拒絕。其間二人發現單位內有飼養狗隻，於是語帶威逼聲稱會聯絡房署人員，又威嚇會將狗隻帶走，女童受驚下就範開門。

二人入屋後隨即大肆搜掠，分別撿走一條金鏈、一部電話及1,300元現金，總值5,600元財物。行劫期間，男匪徒更色心大起，向女童作出嚴重猥褻行為，同時用自己手機拍攝整個過程，兩人得手後即逃之夭夭。

女疑犯另涉藏毒

案發後女童自行報案，警方接報後，翻查閉路電視片段及深入調查，鎖定一名38歲女子及一名47歲男子，周日首先拘捕女疑犯，在她身上搜出少量海洛英毒品，她警誡下承認入屋犯法及藏毒罪。昨晨警方埋伏下再拘捕涉案男疑犯，調查手機時發現涉案片段，他警誡下亦承認入屋犯法、向16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作兒童色情物品等罪。

警方指被捕二人均報稱無業，經常在深水埗一帶出沒，有多個匿藏地點，彼此只是共犯，無特別關係，二人皆有刑事紀錄。至於男疑犯手機是否有其他兒童受害片段，會交電腦專家檢驗，了解是否還有其他受害人。警方稱為保護受害人，不會提及猥褻具體行為，只透露不牽涉強姦或企圖強姦；其後有傳媒報道，男疑犯曾將女童按在床上，對她上下其手。

至於女童現時心理狀況如何，警方未有提及，但指社署已派社工聯絡家人和學校社工跟進。被問到受害人母親是否涉疏忽照顧兒童，警方稱會諮詢律政司，再決定是否檢控。