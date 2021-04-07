前年11月11日網民發起「三罷」行動，多區發生衝突，其間兩名青年涉在旺角管有雷射筆及伸縮棍，被控管有適合作非法用途工具罪，案件今於西九龍裁判法院開審。其中18歲男生不認罪受審，今無律師代表，坐上辯方大律師席，以英語自辯。另一名20歲職訓局青年學院學生則於審前認罪，辯方求情透露被告原本打算投考消防員，惟案件已令計劃無法實行，又指被告是受網絡及朋輩影響才一時衝動犯案。裁判官下令為他索取社會服務令等報告，保釋候判。

被告彭裕謙（18歲）及學生郭焯彥（20歲）同被控於前年11月11日在旺角彌敦道687號外管有適合作非法用途的工具，即各管有一支雷射筆，郭另管有一支伸縮棍。

案中首被告彭裕謙今身穿整齊黑色西裝應訊，佩戴深藍領帶及金色呔夾。今天甫開庭，他向法庭表示自己沒有法律代表，將自行抗辯，及後獲安排坐在辯方大律師席上。

裁判官香淑嫻指，法庭於早前的審前覆核將本案定為中文審訊，惟彭於本月1日才致函法庭申請改以英文聆訊，法庭未能趕及安排，故今天仍以中文審訊，並安排傳譯員協助被告。

彭不認罪受審，控方傳召拘捕彭的警員24931王家明（譯音）作供。王供稱當日清晨6時許乘坐警車高調巡邏，曾於旺角道近上海街看到有堵路障礙物。當警車駛至彌敦道近亞皆老街時，王看到彌敦道北行線的行人路上有3男1女，他們看到警車時低頭並加快腳步，往深水埗方向離開。

王因心感可疑，故下車截查4人，其間在彭姓被告背包內搜出黑色雷射筆、黑色鴨舌帽、護臂、面罩及萬用鉗等物品，故以藏有工具可作非法用途及藏有攻擊性武器拘捕彭，彭一直保持緘默。案件今午續審。

曾打算投考消防員 現已深知不可能

至於本案次被告郭焯彥則於開審前認罪。案情指警員24931當時在郭的背包內搜出一支第4級雷射筆以及一支完全伸出時長達52厘米的伸縮棍。

辯方求情時透露，郭現年20歲，在青年學院攻讀商科基礎文憑，家中有父母和17歲胞弟。父母在求情信中形容被告自幼聰明、活潑開朗，又指被告今次是受朋輩和網絡影響，才以不當方式表達自己。胞弟亦於信中形容被告明白事理，惟有時行事較衝動。辯方另引述善導會社工撰寫的求情信，指被告曾打算投考消防員，深知現已不可能，但有志轉向商科發展。

辯方陳詞續指，被告受網絡影響，犯案並無完善計劃，亦不認識案中的同行者。辯方又指當日無暴力事件發生，被告亦不曾使用身上的雷射筆和伸縮棍。辯方重申，被告坦白認罪，有真誠悔意，亦曾因案件還柙兩個半月，望裁判官輕判社會服務令。

裁判官則認為案情嚴重，拘禁式刑罰絕對合適，但考慮被告過往並無犯罪紀錄，亦曾還柙一段時間，故下令先索取背景報告及社會服務令報告，押後至4月21日判刑，其間被告獲准保釋候判。

【案件編號：WKCC1002/20】

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