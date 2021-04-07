新任廣播處長李百全早前以檢討機制為由，下令香港電台暫停將作品提交本地及國際賽事參賽，李更親自聯絡「人權新聞獎」，要求撤回港台全部參賽作品，但遭主辦單位拒絕。據了解，港台囊括多個人權新聞獎，得獎節目包括利君雅參與製作的時事節目《視點31》。據《立場新聞》報道，由蔡玉玲擔任編導的《鏗鏘集》「7.21 誰主真相」更於中文紀錄片組別，獲得人權新聞奬大奬。但港台發言人表示，不會領取相關的獎項，將會退出已參選的獎項提名。

多個港台作品獲人權新聞獎

由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦的「2021年度人權新聞獎」，港台多個節目亦有參賽。據了解，人權新聞獎得獎者今起陸續獲電郵通知，港台獲獎作品包括節目《視點31》部份集數，如《覺醒 · 在瘟疫蔓延時？》及《以公義之名》系列作品。根據《立場》報道，《鏗鏘集》亦有獲奬，由蔡玉玲擔任編導的《鏗鏘集》「7.21 誰主真相」更於中文紀錄片組別，獲人權新聞奬大奬。

港台：過渡期檢討中 不會領獎

但港台發言人回應得獎消息時，卻表示不會領取相關獎項。發言人指，節目的知識產權屬港台擁有，因應《香港電台的管治及管理檢討報告》指出，港台在不同範疇中，包括機構管治均有改善之處。港台現正進行檢討，包括檢討提名電視及電台節目參與遴選本地、內地及國際獎項的機制，在過渡期間，港台不會參與任何獎項遴選，亦會退出已參選的獎項提名。

工會促管理層不要褫奪員工獲獎機會

香港電台節目製作人員工會回應事件，促請港台管理層不要褫奪員工獲獎機會。工會指，管理層一直未有公開向員工交代不參賽、退賽、甚至退回獎項的原因及理據，認為做法違反邏輯，令人費解。

工會強調，參賽作品已播出，獲獎並非員工的個人殊榮，而是代表外界對港台報道的肯定，不認為員工獲獎與港台《節目製作人員守則》及《香港電台約章》有衝突，又指對於新聞機構禁止員工獲獎的做法聞所未聞，要求管理層「用文明說服」員工。

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