屯門連續揭發3宗不明源頭確診或初步確診，專家不排除區內有隱形播毒。其中2名患者住友愛邨愛暉樓3座。記者傍晚抵達時，有房屋署職員正搭建藍色帳篷，疑準備為居民強制檢測。有住戶表示不擔心，指大廈環境衞生良好，但指有部份住戶欠公德心，常亂拋口罩，故只能「自保」注意個人衞生，減少外出等。另一名患者住在山景邨景富樓高座。有街坊表示大廈環境衞生惡劣，常亂拋口罩，也有居民出外不戴口罩。

房屋署未明言會否封區

當區區議員林健翔表示，愛暉樓第3座曾經強制檢測，街坊對有關程序不感陌生，但擔心大廈渠管會播毒，或因確診患者曾到訪而傳播，「相信唔係友愛邨（居民），附近居民都去過嗰啲地方」，故令鄰近的街坊較為感徬徨，也有部份居民擔心政府會封區。林指，已向房署查詢會否封區，但房署僅稱暫時只是強制檢測，「但最後都唔肯定會唔會封區，都要睇政府刊憲」。

確診患者曾到訪愛定商場及街市，林健翔稱街市自從轉手至「民坊」後，其衞生環境未有改善，「量體溫個啲都形同虛設，平時清潔……佢（民坊）又應承我做每晚清潔，但係都見到有污糟，出面啲渠有垃圾都要我哋提醒。」

他續指，街市卸貨區一半淪為垃圾區，滿佈紙皮等，環境一直未有改善。被問及會否擔心屯門會成疫區，林稱不擔心，因暫時只有2宗確診，相信居民會做好個人衞生，「始終唔知啲肺炎係邊度嚟，惟有樣樣都做好啲」。

60歲婦暫減外出 嘆倘封區不便

居住友愛邨逾30年的60歲郭婆婆表示，不清楚大廈有確診個案，但認為大廈的衞生環境良好，有時常清潔大廈公共設施，而居所內亦未有傳出異味。被問及會否擔心染疫，郭稱「冇得擔心，佢（病毒）要嚟就要嚟，幾乾淨都要嚟」。但認同強制檢測有助找出感染個案。

她稱，自己較少到商場食肆用膳，但曾前往購物，「（街市）都有人掃，探熱都有職員提醒嘅，但有啲人唔理直入囉」。自己暫時亦會減少外出，「可能兩日先出囉」，也不擔心政府會封區，但認為封區會對生活造成不便，「本身唔鍾意困喺屋企，鍾意周圍去㗎」。

住戶拒減外出 「唔出街會死 會抑鬱㗎」

另一名住戶袁太表示，不擔心愛暉樓爆疫需要強制檢測，但自己對疫情亦感緊張，出入均需要使用紙巾，以避免接觸公共設施。她指，近日適逢復活節出外，未有在附近商場流連，「同啲孫出去唞吓、野吓餐咁」，但平日亦會到附近街市買食材，「而家就準備去（買餸）啦」。

她指，街市及大廈環境良好，但有住戶卻隨處亂拋口罩，「個垃圾桶喺側邊，都可以掉落地下，有時睇唔過眼，攞起垃圾鏟幫佢執返放入垃圾桶。」她斥部份住戶欠公德心，「大家安全健康係財富嚟」。

袁又認同政府為大廈檢測，「如果有事，大家早啲醫咪好」。她亦認同封區，指家中有備存糧食。被問及會否減少外出，她笑言：「點會呀，唔出街會死，會抑鬱㗎！」亦會減少在友愛邨的酒樓飲茶，反而選擇到較遠的酒樓飲茶。袁稱，自己未曾自行檢疫，暫時仍未有接種疫苗的打算。

老翁攜孫落樓：有邊個區冇病毒呀

攜兩歲孫仔落樓的林先生同樣表示不擔心，「（病毒）周圍都有啦，有邊個區冇呀」，會如常攜孫仔落街散步，但只會去人流不多的地方。被問及防疫措施，他指回家後會立即清潔雙手，但難以避免外出用膳，「衞生情況周圍都好好㗎啦，餐廳都好自律，而家疫情都冇計」。

他盼望疫情能盡快消失，不要再擴散。至於有街坊稱大廈環境衞生惡劣，「可能誇張咗啫……口罩周圍都有得買啦」。續稱單位廁所沒有異味，相信情況並不嚴重，但仍不希望會愛暉樓會被封區。

景富樓衞生惡劣 區議員批法團少洗公共設施

另一名確診患者居住在屯門山景邨景富樓高座。有街坊表示大廈環境衞生惡劣，經常隨處見到已棄用的口罩，也有居民出外不戴口罩。

當區區議員的屯門區議會副主席黃丹晴表示，有街坊不明白封區與強檢的分別，以為需要封區檢疫，故需與市民解釋。他亦已諮詢民政處，已得悉周四才會開始強檢；而街坊亦一如以往希望獲知確診者居住在哪一層，亦擔心景富樓的衞生環境，「因為法團處理呢度之後，相對衞生情況唔係太理想」。他批評，除了洗地外，法團亦鮮有會清潔大廈公共設施，需要待居民投訴後才獲安排改善。

有居住中層的街坊李太稱，大廈衞生惡劣，「啲垃圾抌晒喺地下，坑渠嘅鐵板封住咗，洗地水去唔到，啲污水湧晒出嚟」。投訴無門的她，平日只能關門應對，「明明有垃圾桶，點解唔抌入去？」她續指，該層大部份單位已被賣出，故令房署減少對該層的清潔，也有部份街坊不肯戴口罩，疫情持續下都會減少外出。李太稱，自己未曾檢疫過，故不知道相關程序，亦擔心政府會封區，「啲學生返唔到學又麻煩㗎啦」。

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