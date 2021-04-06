【本報訊】幼兒或成為新一代隱形傳播者。中大醫學院研究發現，本港幼兒確診比例較其他國家偏高，在逾900名17歲或以下患者中，超過兩成屬3歲或以下，當中逾四成無病徵，反映幼兒或會成為隱形傳播者。中大醫學院指，即使幼兒康復出院，腸道及糞便仍有機會帶有具傳染性的活性病毒，有幼兒帶毒長達36日。

中大醫學院研究團隊比較香港、中國大陸、意大利、西班牙及美國多個地區的幼兒確診比例，發現香港幼兒確診比例偏高，本港至今累計11,532宗確診中，有超過900宗為17歲或以下人士，當中更有超過兩成、即約200多人為年僅3歲或以下幼兒，當中逾四成沒有病徵。

病毒量高於成人患者

中大表示，外國有研究指出幼兒感染武肺後，不論有否發病，病毒量均高於需要留醫深切治療的成人患者，換言之，其傳染性亦隨之增加。中大微生物學系主任陳基湘指病毒喜愛幼嫩的細胞，在細胞生存較長時間，但不一定會破壞細胞，因此幼童即使中招，排放病毒時間長，但其病徵不一定很嚴重。

研究又發現，即使小朋友康復出院，其糞便仍有機會帶有具傳染性的活性病毒。自去年3月底開始，中大醫學院提供免費糞便檢測武肺病毒服務。截至今年3月25日，中大病毒檢測中心在超過17,500個糞便樣本中，識別22宗確診個案，陽性比率達0.13%，即每1,000名參與者中，便有一至兩個樣本對武肺病毒呈陽性。

在22宗個案中，多達20宗、即九成為6歲以下幼兒，當中沒有病徵的隱形個案佔逾七成。陳基湘指其中一宗個案的糞便更持續帶活性病毒期長達36日，反映小朋友帶病毒的時間可以十分長，從而將病毒在社區傳播。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀絹稱：「如果有抗體出現，呼吸道樣本呈陰性可出院，但我哋睇到小部份小朋友糞便仍有陽性病毒，咁代表會有風險傳播，我哋唔能夠忽視，一個月後亦有機會（傳播），去洗手間、食嘢都要特別注意。」

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻指，發燒、咳嗽和流鼻水是幼兒感染武肺常見病徵，惟該些症狀容易被誤以為是感冒，提醒父母多留意孩子健康狀況，尤其是曾到訪高危地方後不適、居所被納入強制檢測名單、就讀學校有人呈報原因不明感染時，應盡快求診並做病毒檢測。