教育局早前宣佈，復活節假期後回校學生人數可增至不多於全校三分二。北角番禺會所華仁小學今（7日）率先安排三至六年級回校上半日課。該校早前有校外足球教練確診，有初小學生要檢疫，但有家長表示不擔心，相信同學有做好防疫；小朋友則對可以回校見同學感到開心。

早上7時許，就讀小六的何同學和讀小三的弟弟一同返學，弟弟仍咬着早餐，睡眼惺松。兩兄弟均稱可以回校上課「好開心」，因已許久未有見到同學；哥哥表示學校三年級至六年級今日起回校上面授課堂，而自己因已考完呈分試，每星期只需回校一日。

該校上月有校外足球教練染疫，部份小一和小二學生要檢疫。哥哥稱學校已做好清潔，自己亦未有與該批同學接觸，故不感擔心。

上班前送四年級兒子上學的翁先生稱，小朋友在家上網課時家長感到辛苦，因要「睇住佢哋有無偷懶」，現時可以恢復每星期三天的面授課，自己亦感到較輕鬆：「佢（兒子）開心呀，鍾意面授。」翁又稱網課的成效不如面授，「社交方面冇咁好」，望盡快全面復課。

學生「唔知醒」 期待與同學聊天

就讀小三的洪小朋友則稱今早「唔知醒」，但期待上學和同學聊天。帶他回校的外公王先生稱不擔心小朋友染疫，因其他同學亦有做好防疫，「學校也挺重視」。

該校日前在網站上發通告，指有11名小一及小二學生因上月底曾參與由初步確診的教練帶領的足球訓練，而需要入住隔離營檢疫，他們的測試結果均呈陰性，該名教練亦已康復出院，校方在復活節前後都會加強消毒及清潔校舍。

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