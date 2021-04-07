旅遊業獲政府優待，開出超過1,700個疫苗中心職位，今日（7日）起接受求職申請。3類職位包括接種中心主任、助理主任及登記員，由最低日薪1,300元，至最高月薪40,000元。申請人需有2年旅遊行業工作經驗及持有中五學歷以上，或直接擁有5年或以上行業工作經驗。主任級職位將於周六（10日）正午截止申請。

旅遊業疫苗中心行政支援計劃為疫情下停業中的從業員，提供1,738個疫苗中心職位，今日開始接受從業員報名。計劃下，3類職位的空缺分別為46個接種中心主任、92個助理主任及1,600個登記員，職責包括管理疫苗中心的行政運作、編配人手、處理市民查詢等。主任及助理主任均以月薪形式受聘，薪金分別為40,000元與30,000元，下月起計簽約5個月，每月工作最多20日；而登記員則以日薪1,300元受僱，每月大約上班8至14日 。所有人員將需在中心每日由上午7時半至晚上8時半工作。

須具備最少2年旅遊業工作經驗

求職者須具備最少2年旅遊業工作經驗，旅行社或酒店職員、旅遊巴司機、導遊、領隊均符合資格。求職者另須持有香港中學文憑或擁有中五學歷程度，包括中文或英文最少一科及格；如欠學歷者則可以5年旅遊業工作經驗取代。

主任、助理主任將首先於本周六（10日）正午截止申請，登記員則於下周一（12日）正午截止。所有申請人只需於網上填寫申請表。申請人均可選擇一個工作中心，經篩選後，仍需要面試應徵。申請人如有疑問，可電郵到 hr@tourismadm.com 或致電 2581 1511 向有關部門查詢。

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