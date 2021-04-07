上星期一名12歲女童獨留家中期間，一對男女疑先後以派口罩及向房署舉報其家飼養狗隻為藉口，誘使女童開門讓他們入屋，兩人及後在單位內大肆搜掠，男賊人更涉侵犯女童並將過程拍攝下來。事後女童自行報案，警方早前拘捕涉案男女，兩人今被押解到觀塘裁判法院提堂，暫被控一項入屋犯法罪。兩人暫時毋須答辯，等候認人手續。控方表明將加控其他控罪，其中女被告申請保釋被拒，兩人交由警方看管。

被告黃煥星（女，38歲）及王嘉業（男，47歲）同報稱無業。控罪指兩人於4月1日在秀茂坪進入一單位後，偷竊屋內1,300元現金、一條金鏈及一部手提電話，總值港幣5,600元，有關物品屬於女童X及女子Y。

控方指案情嚴重，反對兩人保釋。女被告申請保釋，最終被主任裁判官錢禮拒絕，下令案件押後至4月12日再訊，以讓警方進行認人手續，其間兩被告交由警方看管。

據知，案發時兩名被告以派發口罩為名，要求單位內的女童開門不果，後來再以聯絡房署帶走屋內狗隻成脅，威嚇女童開門。入屋後兩人大肆搜掠，其間有人向女童上下其手，同時用手機拍攝整個過程。

【案件編號：KTCC512/21】

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