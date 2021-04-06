【本報訊】三名武肺確診者過去兩星期先後到訪鯉魚門廣場地下鯉魚門市場，當中包括居於油塘邨、於豐澤工作的32歲男患者，該街市因此被納入強制檢測。記者昨午2時許到該街市視察，發現門外張貼告示，指街市已完成消毒清潔，提醒市民要戴口罩及量度體溫，大部份檔口照常營業，但人流不多，場內衞生情況一般，街市附近設有流動檢測車，約20、30人排隊接受檢測。

市民「洗銀紙」殺菌

街市魚檔職員陳小姐表示，會與顧客保持距離及做好個人衞生，不擔心受感染，「要開工，冇錢食飯就要開工㗎啦，做好自己（衞生）就算」。但她批評街市不太乾淨，「有啲人去完廁所，沖都唔沖，好邋遢」。她指自前日公佈有三名確診者曾到訪該街市後，街市人流明顯減少，認為街市應提早關門及徹底清潔，挽回街坊信心。

隔日到該街市買餸的劉太稱，相信感染風險不高，「有咗患者，會小心啲，唔會有乜太擔心，我一陣去嗰度買嘢」。她有接受檢測以求安心，又指該街市主要用現金，「八達通喺呢度（鯉魚門市場）唔流行，都冇得驚」。她亦認為街市應提早關門徹底消毒。由於街市內僅得一檔使用八達通，有市民買餸後索性在街市內「洗銀紙」殺菌。