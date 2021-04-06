【本報訊】政權機器全方位狙擊民主派。有傳媒昨晚忽然引述消息報道指，去年11月被全國人大及港府粗暴DQ立法會議員資格的公民黨郭榮鏗，原來已離港，報道形容他「走佬」，並正跟家人身處加拿大。公民黨主席梁家傑稱，不知悉郭榮鏗行蹤，但未有收過對方的退黨通知。郭榮鏗所屬的大律師事務所，顯示他仍然為其中成員。

港府去年11月11日宣佈，根據全國人大常委最新通過的決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和專業議政梁繼昌，即時喪失立法會議員資格；其中公民黨郭榮鏗之後一直保持低調，約十天後接受傳媒訪問時，突宣佈退出政壇，但強調無計劃離開香港生活。他其後再沒有公開露面和發言，亦未有再接受其他傳媒訪問。

有傳媒昨引述消息指，郭榮鏗宣佈退出政圈後不足一周已隻身離港，先到英國倫敦，然後轉往加拿大，至今未曾返港。有關報道形容郭是「隻身一人走佬」，而其妻兒其後在今年2月，就飛抵加拿大，料是與郭榮鏗會合。報道又指，郭榮鏗在加拿大出世，本身是加拿大公民，隨家人回流香港。由於郭榮鏗為法律界功能組別議員，該界別可擁有外國居留權。

本報昨曾聯絡郭榮鏗查詢，但未獲回覆，有民主派人士稱，郭被DQ後行蹤一直低調，未有再參與民主派內活動，甚至未有再參與公民黨商討，並相信他現時應不在香港。

公民黨主席梁家傑回應時指，不知悉郭的行蹤，但明言「冇收過佢退黨通知」。至於近期是否有跟對方聯絡？梁家傑透露郭榮鏗在通訊群組間中會有留言，但從未有交代去向。

仍發帖回應社會事件

郭榮鏗所屬的大律師事務所Princes Chambers，網頁顯示他仍是其中成員；郭榮鏗的社交網站專頁，自去年11月後仍一直有定期更新，包括發佈帖文回應公眾關注的社會事件，包括8.18「流水式集會」案及人大常委閹割香港選舉決定。他今年1月亦有介紹首部著作《當守的道》。