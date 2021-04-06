【本報訊】本港武漢肺炎疫情持續緩和，昨日新增七宗確診，包括四宗輸入及三宗本地有關連個案，並無源頭不明個案，累計個案11,532宗，另有少於10宗初步確診。新增的三宗本地個案，為前日確診的豐澤電器32歲男售貨員（11512號）的妻子和兒女，該戶一家四口中招，當中僅12日大男嬰更成為本港最年輕患者，現時情況穩定。有醫生指四人發病日期相近，估計男嬰是被家人傳染；男嬰需否接受抗病毒藥物治療，則要視乎其病毒量、病情，以至肝腎承受藥物的能力而定。

據衞生防護中心資料，該一家四口最先發病是任職豐澤銷售員的父親，他3月30日發病；其31歲妻子（11529號）沒有病徵，3月23日入院分娩檢測時呈陰性；7歲女兒（11530號）4月5日發燒；12日大初生兒子（11531號）4月4日咳嗽，四人居於油塘邨華塘樓。男嬰及家人正在聯合醫院治療。本港上一名最細確診者為一名14日大男嬰（10253號），1月27日確診，屬機場三跑地盤群組。

婦產科專科醫生靳嘉仁認為，男嬰經母體感染機會極微，除非在臍帶血、胎水、胎盤等找到武肺病毒，才算有足夠證據。他指該一家四口發病日期接近，估計家居環境傳染機會較大，其中男嬰3月24日出生後返回住所居住，直至4月5日始發病，靳相信男嬰是被帶有病毒的家人傳染，「例如抱抱、錫個BB，甚至係幫BB換片，都有機會將病毒傳畀小朋友……而BB仔係唔會戴到口罩，所以好容易被傳染」。

曾訪健康院 醫生憂有傳播風險

靳又稱，男嬰父親潛伏期間，3月27日偕妻兒到觀塘母嬰健康院檢查，若曾長時間逗留，或與其他家長及嬰兒處於同一公共空間，不排除有傳播風險，「醫護人員有着保護袍就唔會受感染，但一般家長同小朋友就會有擔憂」，當局或需考慮強制檢測。

僅12日大的染疫男嬰是否適合服藥，靳認為需視乎男嬰體內病毒量、病情、肝腎發育程度等，衡量其承受藥物的能力，「有時可以調較藥量處理到」；惟過往病例顯示，染疫嬰兒症狀輕微，很快康復，未必需要服藥。

男嬰入院期間，母親不能餵哺母乳，靳指醫院會為嬰兒調配奶粉，惟母親的母乳量或會隨時間減少，宜保持「泵奶」直至嬰兒康復，再餵哺母乳，「當然前提係媽媽都要完全康復」。

靳又提醒要關注初生嬰兒的情緒，「BB已經見過爸爸媽媽，有個連繫，嚟緊一段時間見唔到家長，可能起初唔太適應，會比較難湊」。他呼籲家長不應忽視初生嬰兒任何病徵，若有任何不妥宜盡快求醫。

醫院：有需要時安排母子一同隔離

聯合醫院回覆指男嬰與家人現於該院接受隔離治療，情況穩定。醫院會根據患者病情及感染風險等，有需要時安排母親及其子女於同一病格進行隔離治療，但院方並無交代男嬰的治療方法。 衞生署稱觀塘母嬰健康院已清潔消毒，所有員工檢測呈陰性，今日如常開放。

醫管局總行政經理劉家獻去年3月曾表示，醫管局就武肺兒童患者發出臨床指引，若患者12歲或以下，會以支援性治療為主，包括照肺及驗血，盡量不用抗病毒藥物，因為兒童一般病徵輕微，若情況嚴重才會考慮使用抗病毒藥物。

英國《太陽報》曾報道，當地有嬰兒出生數分鐘後檢測確診，相信是全球最年輕患者。醫學文獻大多指出，初生嬰兒在母體感染僅理論上有可能，如武肺病毒或會破壞胎盤，令母親及胎兒的血液流動出現異常，但實際病例極之罕見。