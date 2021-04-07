壹傳媒創辦人黎智英和支聯會主席李卓人上周被裁定8.18遊行案罪成，假期過後立即面對第二宗同類審訊，與民主黨前主席楊森一同被控前年8.31在港島參與未經批准遊行。案件原定今在區域法院開審，同樣由法官胡雅文審理，而三人今承認參與未經批准集結罪。李卓人在答辯時謂「我沒有做錯，而歷史會判我們無罪。」

一直還柙的黎智英步入被告欄時，旁聽席多位親友和聲援市民揮手打招呼：「Jimmy早晨！」「黎生早晨！」

三名被告均以英語答辯，承認參與未經批准集結罪。黎智英戴上繙譯用的耳機應訊，在法庭書記讀出控罪期間一直望向公眾席。被書記問及認罪與否時，黎一度未回過神來，需要書記重複問題。

李卓人聽取控罪後則以英語表示：「我認罪，但我沒有做錯，而歷史會判我們無罪。」

三人仍面對10.1遊行及六四集會等案

本案是反修例運動期間四宗非法遊行案件之一，法庭早前先審理8.18「流水式集會」案，處理對「未經批准集結罪」的違憲法律爭議，結果法官在法例層面和執法層面均駁回違憲挑戰。

除了8.18一案和本案外，黎智英、李卓人和楊森同時牽涉前年10.1遊行案，將於5月審訊。楊森還涉及前年10.20九龍遊行案，已排期於8月審訊。

此外，三人另有去年維園六四集會案在身，該案6月11日再提訊。

【案件編號：DCCC537/20】

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