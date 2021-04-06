【本報訊】雖然已32年，中共政權仍不肯公開六四事件的真實死亡與失蹤人數，而支聯會的六四紀念館，就以展出當時的遺物，作為拆穿當權者謊言的鐵證。六四紀念館近日展出一枚刻有「89.6平息暴亂紀念」、錶底刻有「北京市人民政府贈」的手錶，成為戒嚴部隊入城鎮壓的歷史記錄。支聯會秘書蔡耀昌指，六四紀念館可貴之處，在於以各種展品佐證遭政權否認的六四歷史確實有發生，保存屬於人民的聲音。

自港版國安法立法後，左派要取締、打壓支聯會聲音從未停止，但支聯會一直未有退縮，六四紀念館早前舉行「走在抗極權最前線——從『八九六四』到『反送中』」主題展，以及「司徒華先生逝世10周年」兩個專題展，下周六起將休館一星期進行翻新工程，準備以「中國百年與八九六四」作為新主題新展覽，藉回顧中國百年歷史，思考共產黨掌政的特徵，阻止當權者抹殺真相之外，同時研究出路。

由港記者捐贈予支聯會

英國近日有拍賣行為一款「89.6平息暴亂紀念」手錶進行拍賣，惟賣家在社交媒體受到威脅下取消，六四紀念館最近亦展出同一款「89.6平息暴亂紀念」錶，蔡耀昌透露，該隻手錶由一名香港資深記者在展館成立時捐贈予支聯會，據知原由一位北京人轉贈予該名記者，並保留逾20年。蔡相信，該名記者或在89年亦曾親身到北京採訪，因而認識手錶的原持有者。

蔡耀昌估計，當年中國經濟環境差，手錶或許是除了糧食以外的「奢侈品」，作為嘉許士兵平亂有功的「獎品」，這隻手錶亦有助後人認識史實：「會好清楚（六四事件）由中共最高層發動鎮壓，發動部隊進駐北京。」同時顯示紀念館珍貴之處，在於擁有許多政權矢口否認的佐證，如這隻手錶便記錄了當時政府對發動鎮壓的取態：「文字（或許）有個人感受，寫嗰個人點樣去描述件事，對史實都會有偏差；但有實物嘅話，某程度上真相係不能否認」，有助保留屬於當代人民的聲音。

六四紀念館休館翻新前夕，有市民趁復活節最後一日假期到場參觀。鄭先生指出，以往一直有支持支聯會舉辦的六四集會及籌款，未來亦會一如既往，身體力行支持，即使政權要港人噤聲，無法再在維園燃點燭光，他深信港人自有辦法悼念。

不欲上鏡的梁女士亦指出，當年只能單靠收音機、家人口耳相傳事件認識六四，但始終不如親眼目睹遺物般震撼，希望展館能將如此有意義的展品好好保存，教育下一代真實的歷史。