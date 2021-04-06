【本報訊】政府早前要求三間疫苗接種中心由打復必泰改為打科興，包括葵涌林士德體育館、將軍澳體育館和屯門友愛體育館，惟市民對科興信心不足，接種情況遠遜政府預期。營運將軍澳體育館接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡向傳媒透露，相關中心將於5月轉回供應復必泰疫苗，由於政府希望承辦商本月內完成第二劑科興疫苗接種，故暫停開放本月的第一劑預約名額。

復必泰預約人數多三倍

梁國齡透露，科興在其中心的接種率並不理想，3月的接種比率更低至僅及容量的四分一至三分一，認為坊間對復必泰疫苗的認受性較高，「市民選擇疫苗嘅聲音好清楚」，但期望政府容許承辦商本月接受第一劑科興預約，以避免浪費資源。

截至昨晚8時的過去24小時，約有2,700及6,200名市民分別接種第一及第二劑科興疫苗；12,800及16,500人接種第一及第二劑復必泰。至於網上預約方面，預約接種科興有2,500人，預約復必泰則約11,600人，多科興逾三倍。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，復必泰疫苗早前因包裝瑕疵而停打，導致輪候人數累積，加上近期繼續有多宗市民接種科興後死亡，「雖然專家話同疫苗冇關，但市民都會諗吓」，致更多市民選擇接種復必泰疫苗，相信有關安排有助改善資源分配。

政府指當局上月初額外將三間社區疫苗接種中心改為接種科興，惟因應市民可於醫管局門診診所及私家醫生等地方接種科興，該三間社區疫苗接種中心下月將按計劃回復為市民接種復必泰。

本港疫苗接種計劃反應冷淡，至今僅約50萬名市民打針。食物及衞生局長陳肇始昨發表網誌再度「催谷」，指當有逾半市民完成接種，本港才更有條件爭取進一步回復正常生活，包括經濟、社交活動和跨境出行。