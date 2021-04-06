【本報訊】全港首個人工智能控制閘門開關的裕民坊公共運輸交滙處啟用四天以來，已發生九宗閘門不適當開關的事故。區議員指出，今天是復活節長假期後首個上班日，新交滙處將面臨真正的壓力測試，當中包括有大批轉車乘客首次使用，擔心上下班繁忙時間容易出現混亂。市建局稱會增派約200名職員在交滙處一帶視察人流及運作。

觀塘市中心重建項目內裕民坊公共運輸交滙處上周五啟用。市區重建局行政總監韋志成稱，交滙處啟用首四天，已有約2,000班巴士及11,000班小巴使用，合共有超過90萬人次使用。

其中巴士總站設置全港首個人工智能系統控制閘門開關，韋志成稱首四天共有九宗閘門操作未如理想的報告，包括巴士未在指定位置停定，閘門便打開；閘門在乘客登車或落車後未能適時關上等情況，需由在場職員轉用手動模式控制閘門，協助乘客上落，未有巴士服務受影響。人工智能閘門控制系統屬全港首創，系統使用初期需時熟習巴士到站和離站的實際操作環境及突發情況，市建局將與閘門、智能系統供應將繼續監察系統運作，適時應變，維持候車區運作暢順。

殘疾人士使用設施遇困難

韋志成又表示，新巴士總站的上落客位置，分佈在商場內環型候車區的八個閘口，乘客比以往需要多花時間步行到其搭乘巴士線的閘口，部份長者亦需要適應新候車區的佈局。吸取啟用數天的經驗，市建局正研究在交滙處內加設長者友善的指示標誌及資訊板，如用字體較大和顏色對比鮮明的設計，展示各條巴士和小巴車站位置和路線詳情。

預料一連五日的復活節及清明節假期後，今日將有大量乘客使用新公共交通交滙處，市建局將增派約200名職員，在交滙處的通道、出入口、候車區以至港鐵觀塘站、裕民坊一帶，視察巴士和小巴總站的人流及運作。

觀塘區議員張敏峯表示，居民對新交滙處有讚有彈，不少人覺得候車環境有改善，但也有居民認為指示不清楚，「好似個迷宮咁」。而視障及傷殘人士更批評設施未能方便他們使用。張指出，今天是長假期後首個上班日，新交滙處將面臨真正的壓力測試，希望市建局吸收了數日的運作經驗，防止出現混亂。