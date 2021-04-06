【本報訊】一名持雙程證女子過去兩個月猶如內地上訪民眾，掛着「尋人啟示」的紙牌在銅鑼灣鬧市遊蕩，希望與五歲兒子團聚，她哭訴因丈夫家暴致婚姻破裂，去年4月起丈夫拒絕兩母子見面，更與家姑齊齊搬家避見。不過港男丈夫卻道出另一版本，他坦承夫妻時有爭執，但雙方都有動手，他亦沒阻止母子見面，質疑有人為取得居港權以兒子作籌碼。

「我真係諗個仔諗到黐線」，36歲姓郭女士兩個月前起，每日在告士打道一間地產代理公司徘徊，她身前身後掛上一幅寫上「尋人啟示」的粉紅色紙牌，內容講述如何失去兒子森森，背後的紙牌貼滿森森照片及一家三口的「幸福照」。

來自福建的郭女與姓鄭港人丈夫2015年結婚，育有現年五歲的森森。她指丈夫有酗酒習慣，在她懷孕及分娩前後曾六次虐打她，其中一次更遭箍頸險死，但她一直啞忍無報警。森森被帶走後，郭決心與丈夫一刀兩斷，遂申請法援，以家暴為由向家事法庭申請離婚及兒子撫養權。

徘徊家姑公司外控訴

她憶述去年4月22日，她參加一個為期五日的企業培訓課程，要求居住在西灣河的家姑代照顧森森，但課程完結後，家姑卻拒絕讓她接回兒子，最後丈夫與家姑更索性搬離原來居所。

郭女知道家姑在告士打道一間地產代理公司工作，她每天在告士打道徘徊數小時，偶爾站在家姑公司門外，希望對方提供森森的消息。面對途人投以奇異目光，她默默承受，有時想到傷心處，不禁眼淚汪汪。

她稱與森森一直感情要好，兒子曾隨她在北京居住和讀書，至今近11個月，一直未能與森森見面，丈夫曾告知她兒子被帶回福建，交託親友照顧，「有冇搞錯你帶走個仔，如果一直喺你身邊，我至少安心啲，但你帶走個仔，掉喺鄉下自己返香港，我問佢返咗嚟幾多日，佢話差唔多半個月，我話你真係好狠心！」

郭女的雙程證簽證將於6月到期，屆時能否再續簽仍是未知之數，她目前未能在港工作，積蓄已花光，正寄居契媽藍田家中，生活靠內地親人接濟，「我鄉下媽媽姐姐都會夾錢畀我，因為知道我𠵱家真係好困難，佢哋都心痛我。」她解釋，沒往福建尋子，是因為本月要上庭辦離婚，加上疫情關係，故一直留在香港。

郭女坦言對夫已死心，並就家暴報警，警方表示以涉嫌普通襲擊拘捕一名35歲男子。

記者聯絡到郭女丈夫鄭先生，他承認與郭過去時有爭執，雙方都有動手，「有時我過份啲或者佢過份啲，或者佢冚我一巴我冚佢一巴，呢啲好閒咋」；至於酗酒，鄭歸咎婚姻不如意，令他感到迷茫，稱現已決心戒除。

夫質疑為取居港權

鄭誓神劈願指沒禁止兩母子見面，稱妻子知道兒子在福建的地址，可北上找森森，「我唔知佢留喺香港咁耐做乜，因為4月要上庭，我先返嚟香港」，他質疑妻子為取得居港權才堅持留港。

鄭形容與郭女的婚姻是錯誤，他指經舅母介紹認識對方，因中港文化不同、價值觀迥異，二人拍拖時已有磨擦，拍拖不足一年已要求分手，但未幾郭女懷孕，只好奉子成婚，如今婚姻破裂，他擁有的灣仔物業約值600萬元，一切交由家事法庭判決，「錢冇咗可以再搵過，我淨係想要自由」，他反指郭到他工作地點大吵大鬧，「佢搞到我已經有11個月冇做嘢！」