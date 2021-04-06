【本報訊】受到武漢肺炎疫情影響，民主黨去年未能按照傳統透過黨慶籌款，加上有多名黨友面對法律訴訟，導致該黨面對有史以來最嚴重的財政危機，財政赤字預計接近千萬元。民主黨為了度過財政寒冬，將會展開為期約兩個月的獎券籌款活動，並且首次設立網上捐款平台。民主黨籌款委員會主席袁海文表示，希望可以籌得400萬元，並感謝各黨友在這個艱難的時候繼續團結，各自承擔更多獎券包銷額。

面對武漢肺炎疫情等問題，民主黨籌款委員會主席袁海文昨日在記者會上表示，自他處理民主黨財務10年來，目前的財務狀況是他入黨以來最艱難，加上民主黨的立法會議員已經全部辭職，而且籌款晚宴無法舉行，出售獎券和網上募捐將會成為該黨來年唯一的籌款方式，期望獎券籌款活動能為該黨籌得400萬元。至於開支預算，袁海文估計民主黨會有幾百萬元以上的開支用於法律訴訟，預計來年將會有接近千萬元財政赤字。

還柙黨友無申豁免「跑數」

對於民主黨以擺設街站出售獎券，袁海文表示，該黨已經就籌款一事向民政處提出申請，本月1日獲批，今日起在全港擺設逾300個街站籌款，相信有關活動並沒有任何法律問題。他有信心籌款能達標，料街頭籌款是目前以至未來的主要籌款方式，不論該黨未來還是否繼續參選立法會，都要就財務和營運狀況做好準備。

袁海文特別感謝各黨友在當前的艱難時候，願意團結「跑數」支持民主黨，承擔較過去一年多50%的獎券包銷額。他透露，每名黨中委將要承擔五位數字的獎券包銷金額，黨主席羅健熙要承擔六位數字以上。目前仍然被還柙的黨友，包括該黨副主席林卓廷、尹兆堅等，據知未有申請豁免，將會由同區的黨友協力承擔相關獎券包銷額。

民主黨資訊科技小組主席冼卓嵐表示，該黨特別設置了網上捐款平台，讓巿民可以透過PayPal和PayMe系統捐款，網上捐款者的個人資料將會儲存於PayPal和PayMe系統，民主黨只能透過這兩個系統聯絡捐款人，捐款者可以選擇支持哪位黨友以及金額等。袁海文補充指，網上平台的捐款資料處可以填寫意見，以彌補無法在街站取得市民意見的不足。