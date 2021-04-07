電競運動日漸普及，但原來並非年輕人專利。本港有一班長者不但參加電競比賽，當中更有長者打機打到出電競攻略，背後功臣是一班15、16歲的學生，他們以自己擅長的電競經驗與這班年過65歲長者「we connect」。過程中兩代人擦出不少火花，互有得着。學生們從這班祖父母級的電競玩家學曉人生道理；而有長者玩家就笑言，現在更能體諒孫兒為何打機致廢寢忘餐，因為「（真係）停唔到手」。

記者 陳尚萱

萬鈞匯知中學、浸會大學及靈實協會合辦全港首個銀髮電競造王者大賽，由一班中學、大學生聯手，以Zoom網上會議的形式，培訓長者電競隊。疫情肆虐下，所有的電競培訓都在網上進行，電競運動對打機的配合又相當講究，對學生及長者的考驗更大，所幸他們最後都能克服所有的難關。

年過70歲的老友記鄭賽珠透露，一開始在社區中心看到活動的海報，雖感興趣，亦相當猶豫，長者與電競看似風馬牛不相及，自己亦不禁問「究竟得唔得㗎？」她坦言，學習電競相當困難，慶幸同學都非常有心地教學，自己相當感恩，學有所成獲同學大讚時，更謙虛稱自己只是稍有進展。

老友記有自己一套打機心得

在電競場上，老友記雖然是「初哥」，但打機時亦相當勇猛，狀態大勇的他們即使是在與學生對決時，亦不遑多讓。66歲的老友記阿彭（彭翼寰），在《荒野亂鬥》的遊戲中有約1,000個奬盃，從新手的水平而言，絕對是相當不錯，他更從打機實戰的經驗中，總結出心態、操練及時間安排等的策略。而賽珠在每一盤比賽結束後，亦會眉飛色舞地講述自己與同學採取的策略，有自己的一套打機心得。

雖然說「三年一代溝」，兩位老友記與學生之間隔了很多個代溝，記者會當天更是第一次在現實生活中見面，但從他們的互動中亦看得出相當的熟稔，打機勝出後更會真情流露地擊掌，全因老友記用心教授同學不少的待人處世之道。

校園遭欺凌藉「街機」逃避不如意

初中生梁思敏，在小學時曾被同學排擠，除了言語攻擊，更遭同學踢打，一度產生自殘及自殺的念頭，後來藉打「街機」逃避現實中的不如意，在機舖中遇到與自己有類似經歷的朋友，惺惺相惜，對打機有不一樣的情意結。

與長者相處的過程中，她發現即使只是簡單的小事，亦能令長者非常快樂，由是發現每一個人的獨特性，明白到要觀察不同人的性格，找到合適的相處模式，亦因而更能關懷與體諒每個人及其獨特性。

另一名學生勞皓朗，讀小學時亦遭受很大的挫折，雖然就讀名校，成績卻不是特別標青，曾被老師當眾罵及拉扯衣服，令他對數學及同學產生陰影，後來又曾因為玩「鬼口水」而被同學恥笑。老友記阿彭，在每星期學打《荒野亂鬥》之餘，亦會跟皓朗談不少生活中的瑣碎事，在交談間發現他非常害怕數學科，鼓勵他勇敢直面自己的恐懼，要主動解決而非逃避問題。

世代之間的融合，是生命影響生命的過程。有得着的不只是獲老友記提點一二的年輕同學，長者亦在過程中有不一樣的收穫。阿彭及賽珠兩位老友記，經過約3個月的訓練後，除了學到打機的技巧，亦因電競打開了與家中年輕一代溝通的共同話題。阿彭以前會為打機貼上荒廢正業、沉迷等負面標籤，自己打機後亦改觀，明白到電競爭霸亦可以是人生眾多成就及目標之一，與兒子及兒媳關係亦大大改善，有更多共同的話題。

賽珠亦笑言，現在更能體諒孫兒因打機廢寢忘餐，直指自己嘗試打機後才發現，真的會沉迷其中，「（真係）停唔到手」。

明天便是電競比賽的大日子，16位長者將會與中、大學生組成5隊比賽，在電競場上一爭高下。義工計劃隨着比賽結束畫上句號，但彼此對生命的影響，卻會一直延續下去，所搭起的跨世代友誼橋樑，亦不會就此結束，這些忘年之交都表示，希望在電競比賽結束後，仍能保持聯絡，更笑言有空可以約出來一起打機。

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