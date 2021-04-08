歐洲多國相繼有人接種牛津／阿斯利康（AstraZeneca）武肺疫苗後出現血栓致死，歐洲藥物管理局（EMA）表示此疫苗與腦血栓「可能有關連」，把腦血栓列為疫苗罕見副作用，但仍指接種疫苗益處比風險大。港府早前公佈計劃採購750萬劑阿斯利康疫苗，昨日已建議港府停購該疫苗的中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌在港台節目表示，外國都有長者接種阿斯利康後血栓，認為毋須為長者購買阿斯利康疫苗。他又指，美國強生疫苗「一劑過」，對南非變種武肺有約5成保護率，如有現貨會是很好的選擇。

崔俊明：只依賴兩款疫苗較危險

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目指，之前部份疫苗亦有血栓個案，今次是相信腦靜脈血管的血栓和低血小板水平情況與疫苗有關，懷疑是疫苗產生抗體後激活血小板導致栓塞，結果令血液的血小板水平降低，未知是否與疫苗中的腺病毒有關係。崔指，歐洲以德國呈報的數據較多，每100萬人有約10人出現血栓，高於全球每100萬人有2至3宗的背景數字， 而且多在60歲以下女性出現，因此歐洲要把此罕見副作用列入藥物說明書，以警告字眼提示接種者。

港府計劃採購750萬劑阿斯利康疫苗，預料在6至7月付運。崔認為，因應事件，港府可考慮將採購量減少一半避免浪費，指港人對疫苗副作用較為敏感，可能不太願意接種阿斯利康疫苗。他又指，雖然報道指BioNTech復必泰疫苗對南非變種武肺有一定保護能力，但都只是實驗室數據，未能在臨床上確立，之前亦出現包裝事件，認為如本港只依賴兩款疫苗會比較危險，供應一旦出現問題就只能用一種。他說，不知道港府是否已與阿斯利康簽約，認為可減少購買，轉為購買已獲世衞和歐盟批准緊急使用、與阿斯利康屬用一平台的強生疫苗。

許樹昌：阿斯利康不是好選擇

政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，雖然血栓是罕見副作用，但會令人對疫苗卻步，認為阿斯利康至今未申請在港緊急使用，隨着更多資訊顯示接種此疫苗，對南非變種病毒只有約一成保護率，而且有血栓風險，他認為不是好選擇，建議本港不用引入。

他指，部份藥廠正研究第二代疫苗，其他疫苗亦有第三期臨床數據，可以針對英國和南非變種病毒，又說各國早前表示要採購多個技術平台的疫苗，是因為不知道哪種技術會成功，事隔一年多了數據，認為港府毋須急於買齊各款技術平台的疫苗，反而可留意哪些有第三期數據、能應付變種病毒的疫苗，認為只得兩款疫苗選擇不會影響接種進度。他又說，外國都有長者接種阿斯利康疫苗後血栓，認為毋須為長者購買阿斯利康疫苗，採購予長者後出事故是自找麻煩。

他指，強生疫苗「一劑過」，對南非變種病毒有約5成保護率，如有現貨會是很好的選擇，亦可留意內地康希諾疫苗，但就未齊第三期數據。

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